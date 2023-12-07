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Хирург из Барнаула провел более 30 операций за месяц в больнице Херсонской области

Хирург Генической больницы Эдуард Халилов отметил, что они рады, когда к ним приезжают специалисты такого уровня

07 декабря 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтайский хирург с 30-летним опытом Иван Лавриненко провел в Генической больнице Херсонской области более 30 операций за месяц. Об этом сообщает "КП-Херсон".

Барнаульца направил в область Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Хирург Генической больницы Эдуард Халилов отметил, что они рады, когда к ним приезжают специалисты такого уровня.

"Сдержанность и вдумчивость Ивана Лавриненко говорят о том, что он через многое прошел, провел немало операций и ему есть чему нас научить", – подчеркнул он.С 11 ноября Лавриненко работает в хирургическом отделении. Для него это уже третья командировка в зону спецоперации – он подчеркнул, что при необходимости готов вернуться.

Барнаул медицина спецоперация

Комментарии 8

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Гость

21:55:24 07-12-2023

Бывает

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Шахматов Игорь

23:02:22 07-12-2023

Браво, Иван Владимирович! Алтай с тобой! Гордимся! "Старая Гвардия" снова в строю!🫡✌️

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Татьяна Полякова

07:16:37 08-12-2023

Иван Владимирович!Удачи Вам.Ваша пациентка

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Гость

07:34:45 08-12-2023

Мужик

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Гость

10:58:29 08-12-2023

Гость (07:34:45 08-12-2023) Мужик... это вы сейчас похвалили или оскорбили?

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Гость

08:13:21 08-12-2023

Ваня, ты - молодец! Мы все тобой гордимся!

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СанСаныч

10:49:46 08-12-2023

Иван Владимирович, пусть удача улыбается, здоровье не подводит и Победа будет за нами! Ждём домой. Отряд ветеранов ССО "Старая Гвардия".

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Сергей Полетаев

11:31:14 08-12-2023

На таких людях Россия держится и выстоит во всех невзгодах

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