Хирург из Барнаула провел более 30 операций за месяц в больнице Херсонской области
Хирург Генической больницы Эдуард Халилов отметил, что они рады, когда к ним приезжают специалисты такого уровня
07 декабря 2023, 20:45, ИА Амител
Алтайский хирург с 30-летним опытом Иван Лавриненко провел в Генической больнице Херсонской области более 30 операций за месяц. Об этом сообщает "КП-Херсон".
Барнаульца направил в область Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Хирург Генической больницы Эдуард Халилов отметил, что они рады, когда к ним приезжают специалисты такого уровня.
"Сдержанность и вдумчивость Ивана Лавриненко говорят о том, что он через многое прошел, провел немало операций и ему есть чему нас научить", – подчеркнул он.С 11 ноября Лавриненко работает в хирургическом отделении. Для него это уже третья командировка в зону спецоперации – он подчеркнул, что при необходимости готов вернуться.
21:55:24 07-12-2023
Бывает
23:02:22 07-12-2023
Браво, Иван Владимирович! Алтай с тобой! Гордимся! "Старая Гвардия" снова в строю!🫡✌️
07:16:37 08-12-2023
Иван Владимирович!Удачи Вам.Ваша пациентка
07:34:45 08-12-2023
Мужик
10:58:29 08-12-2023
Гость (07:34:45 08-12-2023) Мужик... это вы сейчас похвалили или оскорбили?
08:13:21 08-12-2023
Ваня, ты - молодец! Мы все тобой гордимся!
10:49:46 08-12-2023
Иван Владимирович, пусть удача улыбается, здоровье не подводит и Победа будет за нами! Ждём домой. Отряд ветеранов ССО "Старая Гвардия".
11:31:14 08-12-2023
На таких людях Россия держится и выстоит во всех невзгодах