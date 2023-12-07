Хирург из Барнаула провел более 30 операций за месяц в больнице Херсонской области

Хирург Генической больницы Эдуард Халилов отметил, что они рады, когда к ним приезжают специалисты такого уровня

07 декабря 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский хирург с 30-летним опытом Иван Лавриненко провел в Генической больнице Херсонской области более 30 операций за месяц. Об этом сообщает "КП-Херсон".

Барнаульца направил в область Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Хирург Генической больницы Эдуард Халилов отметил, что они рады, когда к ним приезжают специалисты такого уровня.

"Сдержанность и вдумчивость Ивана Лавриненко говорят о том, что он через многое прошел, провел немало операций и ему есть чему нас научить", – подчеркнул он.С 11 ноября Лавриненко работает в хирургическом отделении. Для него это уже третья командировка в зону спецоперации – он подчеркнул, что при необходимости готов вернуться.