Хоккеисты "Динамо-Алтай" выиграли у воронежского "Бурана"
Следующий матч барнаульцы вновь проведут на своем льду 5 января против саратовского "Кристалла"
25 декабря 2023, 22:38, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" дома в упорной борьбе выиграли у воронежского "Бурана". Заключительный в уходящем году матч барнаульцев в рамках чемпионата ВХЛ состоялся сегодня.
Основное время игры и овертайм не выявили сильнейшего – 1:1, а в серии буллитов точнее стали алтайские хоккеисты. Решающий послематчевый бросок реализовал нападающий команды Дмитрия Пархоменко Никита Миллер. 2:1 – победа барнаульцев.
После этого успеха "Динамо-Алтай" занимает 20-е место в турнирной таблице.
Следующий матч барнаульцы вновь проведут на своем льду 5 января против саратовского "Кристалла".
10:23:44 26-12-2023
Валидольный матч- суперэмоции!
10:47:39 26-12-2023
Эх если бы были воспитанники алтайского хоккея , а то понабрали и результата нет .