Хоккеисты "Динамо-Алтай" выиграли у воронежского "Бурана"

Следующий матч барнаульцы вновь проведут на своем льду 5 января против саратовского "Кристалла"

25 декабря 2023, 22:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" дома в упорной борьбе выиграли у воронежского "Бурана". Заключительный в уходящем году матч барнаульцев в рамках чемпионата ВХЛ состоялся сегодня.

Основное время игры и овертайм не выявили сильнейшего – 1:1, а в серии буллитов точнее стали алтайские хоккеисты. Решающий послематчевый бросок реализовал нападающий команды Дмитрия Пархоменко Никита Миллер. 2:1 – победа барнаульцев.

После этого успеха "Динамо-Алтай" занимает 20-е место в турнирной таблице.

Следующий матч барнаульцы вновь проведут на своем льду 5 января против саратовского "Кристалла".