Индустриальный районный суд Барнаула переехал в новое здание за 400 млн рублей

Теперь суд располагается на улице Балтийской

23 декабря 2023, 19:37, ИА Амител

Кадр: "Вести Алтай"

В Барнауле суд Индустриального района переехал в собственное здание. До этого он в течение 45 лет работал в разных приспособленных помещениях, а теперь все категории дел рассматривают в одном месте.

Как пишут "Вести Алтай", ранее для сбора коллектива под одной крышей приобрели недострой по улице Балтийской, 28, который доделывали пять лет. Из федерального бюджета на эти цели привлекли почти 400 млн рублей.

Получилось просторное здание площадью 5 тысяч квадратных метров с 17 залами судебных заседаний. Работают здесь 119 человек, в том числе 29 судей.