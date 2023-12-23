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Индустриальный районный суд Барнаула переехал в новое здание за 400 млн рублей

Теперь суд располагается на улице Балтийской

23 декабря 2023, 19:37, ИА Амител

Кадр: "Вести Алтай"
Кадр: "Вести Алтай"

В Барнауле суд Индустриального района переехал в собственное здание. До этого он в течение 45 лет работал в разных приспособленных помещениях, а теперь все категории дел рассматривают в одном месте. 

Как пишут "Вести Алтай", ранее для сбора коллектива под одной крышей приобрели недострой по улице Балтийской, 28, который доделывали пять лет. Из федерального бюджета на эти цели привлекли почти 400 млн рублей.

Получилось просторное здание площадью 5 тысяч квадратных метров с 17 залами судебных заседаний. Работают здесь 119 человек, в том числе 29 судей.

Барнаул Индустриальный район

Комментарии 6

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Гость

20:06:25 23-12-2023

Купили готовое новое здание и "доделывали пять лет". Новое здание поликлиники №14 построили за год и "отделывают" уже три года, пошел четвертый. Умеют работать.

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Гость

20:16:59 23-12-2023

Число оправдательных приговоров в России за 2022 год составило 0,33 %. Например, в судах США оправдательные приговоры коррелируются в пределах 17 – 25 %. В Европе стабильная цифра — 20% оправдательных приговоров. В 1935 г. число оправдательных приговоров, вынесенных народными судами РСФСР, составляло 10,2% к общему количеству привлеченных к уголовной ответственности лиц, в 1936 г. — 10,9%, в 1937 г. — 10,3%, в 1938 г. Зачем 400 миллионов потратили???

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Гость

20:35:47 23-12-2023

Спасибо партии за это...а вообще могли бы потрать средства, например, на аварийное жилье, на детдомовцев. А эти дармоеды ничего не производят и не добавляют ни какой добавленной стоимости к ввп, а только прожирают налоги. Сидели на Докучаево и Попова- вот и пусть бы сидели там. Толку от них....

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Гость

22:29:41 23-12-2023

Более приятно судиться в просторных светлых помещениях,чем в унизительно тесных.Сейчас всё больше людей судится,так как стали больше обращать внимание на соблюдение прав человека, а на его обязанности как-то не очень.Таковы капиталистические законы.

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Гость

11:48:29 24-12-2023

Гость (22:29:41 23-12-2023) Более приятно судиться в просторных светлых помещениях,чем в... Кому приятно, судьям, прокурорам,конвою ??? Трудящимся, без хорошего адвоката , в 0,33% не попасть

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Гость

22:49:27 23-12-2023

Теперь на указанную сумму справедливости добавится?

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