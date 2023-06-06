Инвалида – разрушителя шлагбаумов ищут в Барнауле

Мужчине на коляске почему-то не угодил ограничитель въезда во двор

06 июня 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле ищут инвалида, сломавшего шлагбаум. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Мужчина на коляске во время прогулки подъехал к ограничителю у дома № 24 на ул. Новоугольной и стал с силой трясти его. После этого он добрался до механической части, возле которой провёл некоторое время.

По словам автора сообщения, в результате его действий шлагбаум повреждён.

В социальных сетях ищут тех, кто узнал "грозу шлагбаумов".