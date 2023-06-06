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Инвалида – разрушителя шлагбаумов ищут в Барнауле

Мужчине на коляске почему-то не угодил ограничитель въезда во двор

06 июня 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле ищут инвалида, сломавшего шлагбаум. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Мужчина на коляске во время прогулки подъехал к ограничителю у дома № 24 на ул. Новоугольной и стал с силой трясти его. После этого он добрался до механической части, возле которой провёл некоторое время.

По словам автора сообщения, в результате его действий шлагбаум повреждён.

В социальных сетях ищут тех, кто узнал "грозу шлагбаумов".

Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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Гость

09:06:19 06-06-2023

Не хилый такой инвалид, наверное параолимпиец)))

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Гость

09:36:26 06-06-2023

Правильно сделал. Задолбали уже.

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Гость

09:44:23 06-06-2023

Шлагбаумы во дворе, это для чего? Ломать конечно не правильно, а вот написать жалобу было бы правильнее.

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Гость

11:24:56 06-06-2023

Создали ему условия для несуществования, теперь удивляетесь его агрессии. Мало вам шлагбаумов, все цепями обвешали. Куда не пойдешь натыкаешься на колхоз из ржавых труб и уголка. Захват общественных мест, еще умудряетесь и возмущаться.

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Гость

07:33:24 07-06-2023

а как ему на коляске проехать?снизу не поднырнешь,сбоку объезжать очень сложно. везде пандусов наделали,а шлагбаумами дорогу перегораживают. что за мода проезд перегораживать?снести все шлагбаумы.

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