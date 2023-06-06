Инвалида – разрушителя шлагбаумов ищут в Барнауле
Мужчине на коляске почему-то не угодил ограничитель въезда во двор
06 июня 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле ищут инвалида, сломавшего шлагбаум. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Мужчина на коляске во время прогулки подъехал к ограничителю у дома № 24 на ул. Новоугольной и стал с силой трясти его. После этого он добрался до механической части, возле которой провёл некоторое время.
По словам автора сообщения, в результате его действий шлагбаум повреждён.
В социальных сетях ищут тех, кто узнал "грозу шлагбаумов".
09:06:19 06-06-2023
Не хилый такой инвалид, наверное параолимпиец)))
09:36:26 06-06-2023
Правильно сделал. Задолбали уже.
09:44:23 06-06-2023
Шлагбаумы во дворе, это для чего? Ломать конечно не правильно, а вот написать жалобу было бы правильнее.
11:24:56 06-06-2023
Создали ему условия для несуществования, теперь удивляетесь его агрессии. Мало вам шлагбаумов, все цепями обвешали. Куда не пойдешь натыкаешься на колхоз из ржавых труб и уголка. Захват общественных мест, еще умудряетесь и возмущаться.
07:33:24 07-06-2023
а как ему на коляске проехать?снизу не поднырнешь,сбоку объезжать очень сложно. везде пандусов наделали,а шлагбаумами дорогу перегораживают. что за мода проезд перегораживать?снести все шлагбаумы.