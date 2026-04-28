Максим Банных и фонд "За СВОих" отправили в зону СВО более 60 тонн гуманитарной помощи
Гуманитарная помощь и техника сформированы по запросам командиров подразделений
28 апреля 2026, 16:08, ИА Амител
Благотворительный общественно полезный фонд "За СВОих" совместно с депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания Максимом Банных вновь организовали отправку гуманитарного груза для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения СВО.
В составе — две фуры общим грузом более 60 тонн. Гуманитарная помощь и техника сформированы по запросам командиров подразделений. В сборе участвовали жители и волонтерские движения Алтайского края.
Отправка гуманитарной помощи стала возможной при финансовой поддержке депутата АКЗС Максима Банных, учредителя Общественно полезного фонда поддержки населения Алтайского края "Новые решения", который на постоянной основе принимает участие в формировании и отправке гуманитарных партий.
«Мы отправляем именно то, что нужно сейчас бойцам. Технику, которая необходима для выполнения боевых задач, строительные материалы и дизельные генераторы», — отметил Максим Банных.
Также в зону СВО отправились маскировочные сети, изготовленные волонтерскими объединениями из разных районов края, медицинские изделия, расходные материалы для госпиталей и другие предметы первой необходимости.
«Спасибо жителям и волонтерам Алтайского края, фонду "За СВОих" за огромную работу. Наша задача — чтобы помощь была регулярной, приходила вовремя и закрывала конкретные потребности бойцов. Этот гуманитарный груз придет к бойцам в преддверии Дня Победы. Пусть ребята почувствуют нашу поддержку и благодарность», — подчеркнул Максим Банных.
Молодец, Макс, спасибо. Анатолий тоже был щедрый человек, мир его праху...