Максим Банных и фонд "За СВОих" отправили в зону СВО более 60 тонн гуманитарной помощи

Гуманитарная помощь и техника сформированы по запросам командиров подразделений

28 апреля 2026, 16:08, ИА Амител

Отправка гуманитарной помощи в зону СВО / Фото: Павел Клинов

Благотворительный общественно полезный фонд "За СВОих" совместно с депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания Максимом Банных вновь организовали отправку гуманитарного груза для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения СВО.

В составе — две фуры общим грузом более 60 тонн. Гуманитарная помощь и техника сформированы по запросам командиров подразделений. В сборе участвовали жители и волонтерские движения Алтайского края.

Отправка гуманитарной помощи стала возможной при финансовой поддержке депутата АКЗС Максима Банных, учредителя Общественно полезного фонда поддержки населения Алтайского края "Новые решения", который на постоянной основе принимает участие в формировании и отправке гуманитарных партий.

«Мы отправляем именно то, что нужно сейчас бойцам. Технику, которая необходима для выполнения боевых задач, строительные материалы и дизельные генераторы», — отметил Максим Банных.

Также в зону СВО отправились маскировочные сети, изготовленные волонтерскими объединениями из разных районов края, медицинские изделия, расходные материалы для госпиталей и другие предметы первой необходимости.