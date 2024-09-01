Из-за засухи в Бразилии подорожает кофе

Ожидаются проблемы с цветением деревьев

01 сентября 2024, 10:43, ИА Амител

Кофе / Фото: pxhere.com/ru/photo/638812

Кофе сорта арабика может подорожать из-за засухи в Бразилии, которая стала самой сильной за последние 43 года. Это может произойти, если пострадает урожай, пишет Bloomberg.

В Бразилии с мая по август 2023 года в некоторых ключевых сельскохозяйственных районах наблюдалась самая сухая погода с 1981 года. Это подтверждает Национальный центр мониторинга и заблаговременных предупреждений стихийных бедствий (CEMADEN).

Реджис Рикко, директор компании RR Consultoria Rural, говорит, что это одна из самых страшных засух в истории кофе. По его словам, если возникнут проблемы с цветением деревьев, то потери урожая будут независимо от погоды.

Фернандо Максимилиано, аналитик StoneX, считает, что потери урожая в Бразилии подстегнут рост цен на арабику. Фьючерсы на этот сорт кофе с начала года уже выросли более чем на 30%.