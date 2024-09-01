Из-за засухи в Бразилии подорожает кофе
Ожидаются проблемы с цветением деревьев
01 сентября 2024, 10:43, ИА Амител
Кофе сорта арабика может подорожать из-за засухи в Бразилии, которая стала самой сильной за последние 43 года. Это может произойти, если пострадает урожай, пишет Bloomberg.
В Бразилии с мая по август 2023 года в некоторых ключевых сельскохозяйственных районах наблюдалась самая сухая погода с 1981 года. Это подтверждает Национальный центр мониторинга и заблаговременных предупреждений стихийных бедствий (CEMADEN).
Реджис Рикко, директор компании RR Consultoria Rural, говорит, что это одна из самых страшных засух в истории кофе. По его словам, если возникнут проблемы с цветением деревьев, то потери урожая будут независимо от погоды.
Фернандо Максимилиано, аналитик StoneX, считает, что потери урожая в Бразилии подстегнут рост цен на арабику. Фьючерсы на этот сорт кофе с начала года уже выросли более чем на 30%.
22:57:34 01-09-2024
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