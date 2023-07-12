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Как здорово, что все мы здесь: в селе Солоновка снова пройдет фестиваль песни

"Поющая Песчаная" собирает всех, кто любит петь и слушать песню

12 июля 2023, 13:00, ИА Амител

"Поющая Песчаная" / Фото: АНО КТЦ "Любоград"
"Поющая Песчаная" / Фото: АНО КТЦ "Любоград"

В ближайшие выходные, 15-16 июля 2023 года в селе Солоновка Смоленского района состоится фестиваль "Поющая Песчаная". Возникший в 2006 году как небольшой бардовский фестиваль, сегодня он превратился в ежегодный межрайонный праздник песни. Его проведение поддержала администрация Смоленского района и Президентский Фонд культурных инициатив. 

В этом году программа фестиваля особенно насыщенная: будет работать ярмарка мастеров, а участники создадут общий музыкальный клип фестиваля, самые яркие и активные получат призы от солоновских спонсоров. Всех гостей ждет яркий музыкальный праздник и сюрпризы.

Для фестивального концерта отобрано 37 заявок от коллективов и исполнителей. Всего на сцене выступит 100 человек из 17 населенных пунктов, в том числе:

  • Казачий ансамбль "Слово" (г. Белокуриха);
  • Маргарита Зареница (с. Сростки);
  • "Смородина" (с. Новотырышкино);
  • "Анюткин Первоцвет" (с. Алтайское);
  • Молодежные коллективы ВИА "Щука в саду" (с. Солоновка) и Клуб самодеятельной песни "Костер" (с. Смоленское).

Специально для участников фестиваля Солоновский театр огня "Феникс" подготовил новую огненную шоу-программу "Алтай".

Вечером первого дня состоится настоящий "Музыкальный ринг", где каждый сможет стать болельщиком. Также будет организован "Свободный микрофон" и ночные посиделки у костра. Вход на мероприятие свободный, ограничений по возрасту нет. Подробнее о фестивале можно узнать здесь. О размещении в селе Солоновка смотрите по ссылке

Возрастное ограничение 0+

Комментарии 1

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Любовь

10:33:41 21-07-2023

Фествиаль проходил на территории замечательного культурно-туристического центра "Любоград", на берегу реки Песчаная, у подножия горы Татарник

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