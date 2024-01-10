Какого числа будет Крещение Господне в 2024 году и как отмечают этот день?
Споры о том, обязательно ли окунаться в прорубь, разгораются каждый год
10 января 2024, 07:00, ИА Амител
Вскоре после Рождества Христова православные всего мира отмечают еще один важный праздник – Крещение Господне. Торжественная дата посвящена крещению Иисуса в реке Иордан. В честь этого великого библейского события верующие окунаются в водоемы. Так делают даже в России, несмотря на морозы.
Какого числа Крещение будет в 2024 году и как принято отмечать этот праздник, читайте в материале amic.ru.
Когда Крещение в 2024 году?
Что это за праздник?
Крещение Господне – один из двунадесятых праздников, которые посвящены событиям жизни Иисуса Христа. 19 января православные всего мира чтят память о крещении Сына Божьего.
Как гласит Евангелие, Крестителем стал пророк Иоанн Предтеча. После долгих странствий по пустыне он добрался до реки Иордан. Там он стал рассказывать людям о покаянии и крещении. Многие, проникнувшись его проповедями, крестились прямо в реке.
В 30 лет к реке пришел и Иисус. Он сам попросил Иоанна крестить его. Пророк при этом удивился, что Иисус был абсолютно безгрешным. После крещения в реке Иордан к Иисусу явился Святой дух в образе голубя и воскликнул:
"Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий".После Крещения у Христа появились и собственные ученики, которые везде следовали за ним. А Крещение Господне стало важным христианским праздником, посвященным большому событию в истории православия.
07:44:01 10-01-2024
- "Поэтому к повальной моде на крещенские купания многие богословы относятся скептически." ------------------ У Бога, не может быть скептицизма. Раз у попов нет согласия, то их придумки не от Бога. Процедуры в ледяной воде это чистой воды дьявольщина, чтобы опорочить Бога - смотрите какой Бог злодей, заставляет купаться всех в ледяной воде.
07:50:35 10-01-2024
Это Водокрес, ребята! Будьте образованы!? Учите физику, астрономию, астрофизику, биологию, и т.д., и т.п... в частности электромагнитные волны, энергетические потоки на земле и в космосе, во вселенной... И тогда будете знать, что из-за изменений в этих структурах, при прохождении земли по определенному участку своей орбиты и через энергетические потоки других объектов и силовых полей всего космического пространства, происходит изменение в структуре воды, что даже меняется угол преломления света на поверхности воды...! Поэтому она приобретает новые свойства воздействия на все живое...! А не занимайтесь мракобесием!... Живите по науке!
08:16:45 10-01-2024
Гость (07:50:35 10-01-2024) Это Водокрес, ребята! при прохождении земли по определенному участку своей орбиты зачем ты несешь выпоротую чушь? брось ее, а то уронишь. по твоей "логике" орбита земли гвоздями прибита? а ничего что она меняется, так же как и наклон земной оси? начитаются псевдонаучной ахинеи и разносят по неокрепшим умам. ты поди у кашпировского банки с водой заряжал?
10:42:30 10-01-2024
Гость (08:16:45 10-01-2024) зачем ты несешь выпоротую чушь? брось ее, а то уронишь. по т... вот о твоём бы образовании я бы поспорил! сомневаюсь что оно полноценное...! а,б,в,г,д... научили, под машину непопасть тоже научили, а про остальное умолчали...! Если как ты спрашиваешь, ну т.е. выражаешься "землю прибили гвоздями", то скажу на уровне твоего образования - да, прибили гвоздями! боженька, взял и пригвоздил... как сына своего христа к кресту. Я у тебя одну умную вещь спрошу, только ты не обижайся если опять начнёшь сказанное с точки зрения плотницкого дела воспринимать. Ты адрес нашей планеты Земля, знаешь?... и что бы ты не ёрзал по инету я тебе сразу напишу его, что бы знал: Галактическая Нить Персея-Пегаса, комплекс сверхскоплений Рыб-Кита, Ланиакея, сверхскопление Девы, Местная группа галактик, галактика Млечный Путь, рукав Ориона, Солнечная система, планета Земля! ну там Алтайский край, г. Барнаул... это уже на твоё усмотрение... в масштабах вселенной Барнаул и ты, это уже значения сверхмалые... Так я это к чему? следующий вопрос такой: а давно ли менялся "адрес" Земли и других объектов?!... Так выходит как "пригвоздили" нас вместе с Солнечной системой к Рукаву Ориона, так мы и летим на своей ракете Земля, в этой точке, по вселенной, со всеми вместе что нас окружает, вокруг центра Галактик...!? А вот уже где и когда и мимо чего мы пролетаем в тот или иной период вращения нашего "Дома - планета Земля", вот тут-то как раз и надо понимать какие физические, космические силы и энергии на нас действуют!? а не верить, что добрый бородатый дедушка с облака вилами на воде пишет, воду на планете Земля крутит-мутит...! Если тебе это в школе не объяснили, или даже не объясняли, то это пробелы в твоём образовании... оказывается.
13:38:46 10-01-2024
Гость (07:50:35 10-01-2024) Это Водокрес, ребята! Будьте образованы!? Учите физику, астр... Как она воздействует? По научному, можете объяснить? На химическом/биологическом/физическом уровне?
18:10:28 10-01-2024
Гость (13:38:46 10-01-2024) Как она воздействует? По научному, можете объяснить? На хими... На молекулярном
18:16:08 10-01-2024
Гость (18:10:28 10-01-2024) На молекулярном... он же сказал, это водокрес. и не приставайте к нему больше)))
08:38:07 10-01-2024
Крещение каждый год 19 января, а не только в 2024-ом, открою вам тайну))
08:46:36 10-01-2024
Гость (08:38:07 10-01-2024) Крещение каждый год 19 января, а не только в 2024-ом, открою... Ты статью то читал? Там об этом написано и без твоих открытий тайн.
09:01:14 10-01-2024
ыть (08:46:36 10-01-2024) Ты статью то читал? Там об этом написано и без твоих открыти... Зачем такой пафосный заголовок? Давайте писать какого числа будет 8 марта.. а потом статья на 3 страницы.
09:05:12 10-01-2024
ыть (08:46:36 10-01-2024) Ты статью то читал? Там об этом написано и без твоих открыти... заголовок в корне не верен
09:50:57 10-01-2024
ыть (08:46:36 10-01-2024) Ты статью то читал? Там об этом написано и без твоих открыти... Речь не о содержимом статьи , а заголовке публикации)
09:40:42 10-01-2024
Надо не надо-вечный вопрос. Если не болеешь то однозначно надо, берешь девчонок и в купель. Во первых это шикарное разнообразие, подбодрить девчоночек, поддержать их, напоить горячим чаем апосля. Ну что может быть лучше в эти томные зимние вечера? И они отблагодарят конечно и обычаи там соблюдаешь... А если болеешь-лечись готовься к следующему году.
10:09:59 10-01-2024
Гость (09:40:42 10-01-2024) Надо не надо-вечный вопрос. Если не болеешь то однозначно на... Дураков, не сеют и не пашут, они к сожалению сами в большом количестве рождаются
10:01:37 10-01-2024
Парочке выше, которые имеют претензии к заголовку. Заголовок специально сделан с таким подходом. Это помогает продвигать статьи в поисковых системах интернета.
10:45:24 10-01-2024
Парочке выше, которые имеют претензии к заголовку. Заголовок специально сделан с таким подходом. Это помогает продвигать статьи в поисковых системах интернета. ==== правильно! в век Тотальной Рекламы забудьте о правде, правильности и знаниях! кто себя круче разрекламировал и преподнёс, тот и молодец!? тот и кормит свою семью от пуза...
10:56:56 10-01-2024
Не, крещение в этот раз должно быть 20-го из-за високосного года и прибавления двух минут в режиме звездных суток, это если построить галактическую космограмму, то сразу видно.
13:11:44 10-01-2024
Гость (10:42:30 10-01-2024) вот о твоём бы образовании я бы поспорил! сомневаюсь что оно... - "не верить, что добрый бородатый дедушка с облака вилами на воде пишет, воду на планете Земля крутит-мутит..."========== Дедушка, это плод шулерских фантазий попов напустить тумана умы человеческие. Не даром Иисус Христос сказал - слепые, ведут слепых на погибель.
13:44:55 10-01-2024
Вот хорошо, что есть эти купания, я за) Должен же как то естественный отбор происходить!