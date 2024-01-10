Споры о том, обязательно ли окунаться в прорубь, разгораются каждый год

10 января 2024, 07:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Вскоре после Рождества Христова православные всего мира отмечают еще один важный праздник – Крещение Господне. Торжественная дата посвящена крещению Иисуса в реке Иордан. В честь этого великого библейского события верующие окунаются в водоемы. Так делают даже в России, несмотря на морозы.

Какого числа Крещение будет в 2024 году и как принято отмечать этот праздник, читайте в материале amic.ru.

1 Когда Крещение в 2024 году? 19 января. Дата Крещения не меняется год от года: его всегда отмечают в один и тот же день. В 2024-м православный праздник выпадает на пятницу.

2 Что это за праздник? Крещение Господне – один из двунадесятых праздников, которые посвящены событиям жизни Иисуса Христа. 19 января православные всего мира чтят память о крещении Сына Божьего. Как гласит Евангелие, Крестителем стал пророк Иоанн Предтеча. После долгих странствий по пустыне он добрался до реки Иордан. Там он стал рассказывать людям о покаянии и крещении. Многие, проникнувшись его проповедями, крестились прямо в реке. В 30 лет к реке пришел и Иисус. Он сам попросил Иоанна крестить его. Пророк при этом удивился, что Иисус был абсолютно безгрешным. После крещения в реке Иордан к Иисусу явился Святой дух в образе голубя и воскликнул: "Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий".После Крещения у Христа появились и собственные ученики, которые везде следовали за ним. А Крещение Господне стало важным христианским праздником, посвященным большому событию в истории православия.

3 Как у православных принято отмечать Крещение Господне? Самая главная традиция Крещения – великое водосвятие, которое совершают накануне, в Крещенский сочельник. Священники освящают купели, оборудованные возле храмов. В саму торжественную дату освящают все местные водоемы. После этого вода в освященных реках и озерах считается святой. Конечно, в реке Иордан, где крестился Иисус, вода была теплой. В России же в январе лютуют морозы, а реки и озера покрываются толстым слоем льда. Но православных это не останавливает. Во льду вырезают проруби в виде креста – иордани. Рядом ставят деревянные кресты, украшенные ледяными голубями – символами Святого Духа. Впрочем, сами богослужители гораздо более важной традицией считают особенную литургию. Службы по случаю Крещения Господня проводят во всех храмах. Только после этого прихожане отправляются к купели.