Когда пройдет инаугурация Владимира Путина и кого на нее пригласят?
Все произойдет уже в ближайшее время
19 марта 2024, 08:00, ИА Амител
В России завершился подсчет голосов на выборах президента. По итогам обработки 100% протоколов за Владимира Путина проголосовали 87,28% избирателей. Однако окончательно итоги выборов Центризбирком подведет только 21 марта. Рассказываем, когда пройдет инаугурация президента России (для Путина она станет уже пятой) и кого на нее пригласят.
Итак, когда пройдет инаугурация?
Точной даты пока нет. По данным федеральных СМИ, предварительная дата – 7 мая. Кроме того, стало известно, что на следующий день, 8 мая, будет рассмотрение Госдумой вопроса о назначении председателя правительства.
Согласно ст. 82 федерального закона "О выборах президента Российской Федерации" от 10 января 2003 года, если были повторные выборы, церемонию назначают на 30-й день со дня официального опубликования Центральной избирательной комиссией РФ общих результатов выборов президента. Кстати, в 2018 году инаугурация прошла также 7 мая.
Где проходит инаугурация Путина?
До 2000 года она проходила в Кремлевском дворце съездов (в Государственном Кремлевском дворце). Однако с приходом к власти Владимира Путина церемонию перенесли в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. Гости также размещаются в смежных Александровском и Георгиевском залах.
Кого приглашают на мероприятие?
Список формирует Администрация президента. В любом случае в мероприятии участвуют члены правительства, обеих палат Федерального собрания, руководители Администрации президента РФ, судьи Конституционного суда, члены Центризбиркома, а также представители конфессий, общественники, деятели культуры и ученые.
08:10:33 19-03-2024
Закончились выборы,ждём наценку на топливо,продукты,овощи и всё такое. Однако здравствуйте.
09:44:01 19-03-2024
Гость (08:10:33 19-03-2024) Закончились выборы,ждём наценку на топливо,продукты,овощи и ... В связи с ростом доходов
11:00:39 19-03-2024
Гость (09:44:01 19-03-2024) В связи с ростом доходов... Искрометный йумор...
11:00:20 19-03-2024
Гость (08:10:33 19-03-2024) Закончились выборы,ждём наценку на топливо,продукты,овощи и ... Жди.
08:47:28 19-03-2024
КимЧенЫн, на своём бронепоезде, уже поди выехал. А Лукашенке тока подпоясоться и уже тута.
11:01:28 19-03-2024
Гость (08:47:28 19-03-2024) КимЧенЫн, на своём бронепоезде, уже поди выехал. А Лукашенке... А что, умолять деда с деменцией, спотыкающегося с трапа, приехать?
09:14:58 19-03-2024
А надо...?
09:19:38 19-03-2024
Гость (09:14:58 19-03-2024) А надо...?... уже деньги освоили конечно надо
11:00:04 19-03-2024
Гость (09:19:38 19-03-2024) уже деньги освоили конечно надо... Какие ты деньги освоил?