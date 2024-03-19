Все произойдет уже в ближайшее время

19 марта 2024, 08:00, ИА Амител

Инаугурация Владимира Путина в 2018 году / Фото: сайт Кремля

В России завершился подсчет голосов на выборах президента. По итогам обработки 100% протоколов за Владимира Путина проголосовали 87,28% избирателей. Однако окончательно итоги выборов Центризбирком подведет только 21 марта. Рассказываем, когда пройдет инаугурация президента России (для Путина она станет уже пятой) и кого на нее пригласят.

Итак, когда пройдет инаугурация?

Точной даты пока нет. По данным федеральных СМИ, предварительная дата – 7 мая. Кроме того, стало известно, что на следующий день, 8 мая, будет рассмотрение Госдумой вопроса о назначении председателя правительства.

Согласно ст. 82 федерального закона "О выборах президента Российской Федерации" от 10 января 2003 года, если были повторные выборы, церемонию назначают на 30-й день со дня официального опубликования Центральной избирательной комиссией РФ общих результатов выборов президента. Кстати, в 2018 году инаугурация прошла также 7 мая.

Где проходит инаугурация Путина?

До 2000 года она проходила в Кремлевском дворце съездов (в Государственном Кремлевском дворце). Однако с приходом к власти Владимира Путина церемонию перенесли в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. Гости также размещаются в смежных Александровском и Георгиевском залах.

Кого приглашают на мероприятие?

Список формирует Администрация президента. В любом случае в мероприятии участвуют члены правительства, обеих палат Федерального собрания, руководители Администрации президента РФ, судьи Конституционного суда, члены Центризбиркома, а также представители конфессий, общественники, деятели культуры и ученые.