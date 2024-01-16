Когда у школьников начнутся весенние каникулы 2024?
Третья четверть считается самой длинной, но не стоит расстраиваться, так как на нее выпадает несколько праздничных выходных
16 января 2024, 06:30, ИА Амител
У школьников по всей России началась самая длинная, а поэтому, как считают многие, самая сложная третья четверть. Дети успели отучиться пока только неделю, но родители уже задаются вопросом: когда будут каникулы. Рассказываем об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Когда начнутся весенние каникулы в школах?
Самая длинная третья четверть захватывает январь, февраль и почти весь март. На весенние каникулы дети пойдут с 25 марта. Но фактически в школах, где дети учатся на пятидневке, они начнутся уже в субботу, 23 марта. Ребята, которые ходят на занятия шесть дней в неделю, отдыхать начнут с 24 марта.
Сколько продлятся каникулы?
Продлится отдых по 31 марта включительно, а за парты школьники вновь сядут 1 апреля – в этот день стартует четвертая четверть.
Такая длинная четверть, устанем же
На третью четверть выпадают два государственных праздника: День защитника Отечества и Международный женский день, поэтому ребят, как и всех россиян, ждут длинные выходные.
Так, 23 февраля выпадает в 2024 году на пятницу, а значит, этот день будет как нерабочим, так и неучебным. К ним присоединятся суббота, 24 февраля, и воскресенье, 25 февраля.
Сценарий один в один повторится на 8 Марта: выходными станут пятница, суббота и воскресенье. На учебу дети выйдут с выходных в понедельник, 11 марта.
Кстати, в рабочие дни накануне праздника уроки могут быть сокращенными. Но это необязательно: такое решение каждая образовательная организация принимает по своему усмотрению.
13:03:07 16-01-2024
рановато про весенние каникулы, только с новогодних))))
13:46:48 16-01-2024
Ну правда, 3 я самая тяжелая, только вышли с каникул, в первые же дни контрольные, вообще странно конечно. Ещё ВПР писать, так что третья самая загруженная. Вообще дети вместе с кружками учится целый день. Отдыхать некогда, потому что ещё домашка. Отмените домашнее задание, учите только в школе, делайте там больше заданий, что бы дома дети отдыхали.
17:00:11 17-01-2024
Здравствуйте пусть учатся в школе уроки дом работу