Когда у школьников начнутся весенние каникулы 2024?

Третья четверть считается самой длинной, но не стоит расстраиваться, так как на нее выпадает несколько праздничных выходных

16 января 2024, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

У школьников по всей России началась самая длинная, а поэтому, как считают многие, самая сложная третья четверть. Дети успели отучиться пока только неделю, но родители уже задаются вопросом: когда будут каникулы. Рассказываем об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда начнутся весенние каникулы в школах?

Самая длинная третья четверть захватывает январь, февраль и почти весь март. На весенние каникулы дети пойдут с 25 марта. Но фактически в школах, где дети учатся на пятидневке, они начнутся уже в субботу, 23 марта. Ребята, которые ходят на занятия шесть дней в неделю, отдыхать начнут с 24 марта.

Сколько продлятся каникулы?

Продлится отдых по 31 марта включительно, а за парты школьники вновь сядут 1 апреля – в этот день стартует четвертая четверть.

Такая длинная четверть, устанем же

На третью четверть выпадают два государственных праздника: День защитника Отечества и Международный женский день, поэтому ребят, как и всех россиян, ждут длинные выходные.

Так, 23 февраля выпадает в 2024 году на пятницу, а значит, этот день будет как нерабочим, так и неучебным. К ним присоединятся суббота, 24 февраля, и воскресенье, 25 февраля.

Сценарий один в один повторится на 8 Марта: выходными станут пятница, суббота и воскресенье. На учебу дети выйдут с выходных в понедельник, 11 марта.

Кстати, в рабочие дни накануне праздника уроки могут быть сокращенными. Но это необязательно: такое решение каждая образовательная организация принимает по своему усмотрению.