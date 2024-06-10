Комфортный фитнес с выгодой. "Сафари" предлагает клубные карты по специальной цене
Предложение действует до 15 июня 2024 года
10 июня 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KWymk
Хотите заниматься фитнесом комфортно, разнообразно и недорого? Сейчас есть такая возможность. Только представьте: просторные тренажерные залы, пять оборудованных зон для любых видов тренировок, более 100 групповых занятий в неделю на любой вкус для взрослых и детей с трех лет. Есть все: от силовых программ до йоги и пилатеса, от здоровых стоп и спины до интенсива по фейсфитнесу. А еще – современная система вентиляции и кондиционирования для максимального комфорта, никакой жары и духоты. Все это ждет клиентов фитнес-клубов "Сафари" еще и по приятной цене. Только до 15 июня 2024 года "Сафари" представляет доступный формат фитнес-карт ко Дню России.
По какой цене можно купить карту?
Цены на карты до 15.06:
- клубная карта на три месяца в "Сафари "Гулливер" – от 6900 ₽;
- клубная карта на пять месяцев в "Сафари "Парк" – от 5900 ₽.
Что дает эта карта?
У клиентов будет возможность:
- тренироваться на современном оборудовании;
- посещать групповые занятия;
- классно проводить время, найти новых друзей и единомышленников.
Сеть работает на рынке фитнес-услуг Барнаула уже 18 лет. И часто одной из первых в городе внедряет фитнес-новинки. А также участвует в международных конвенциях и семинарах. Тренеры "Сафари" – профессионалы с большой буквы. А еще там теплая и дружеская атмосфера.
"Сафари" ждет вас на тренировки. Проведите это лето с пользой для здоровья и настроения.
"Сафари "Гулливер"
Адрес: Барнаул, пр. Красноармейский, 51а
Тел.: +7 (3852) 760-260
"Сафари "Парк"
Адрес: Барнаул, ул. Энтузиастов, 12в
Тел.: +7 (3852) 760-760
СайтИП Зубков Сергей Николаевич
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