Стало известно, что произошло после барнаульского концерта, на котором Сергей Лазарев уронил танцовщицу

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев рассказал о том, что было после концерта в Барнауле, в ходе которого он случайно уронил танцовщицу. Об этом сообщает «КП».

Лазарев рассказал, что готовил программу «Я не боюсь» целый год, а Барнаул стал одним из первых городов, в которых он представил шоу.

Он также отметил, что команда долго думала о том, стоит ли в текущей ситуации ехать в тур, но он решил отправиться на гастроли.

Оказалось, что в Барнауле на концерт Лазарева пришли молодожёны, которые предпочли шоу традиционной свадьбе.

«Вместо того чтобы отмечать свадьбу, они устроили классный вечер! У них на свадьбе Лазарев поёт! Любви вам безграничной! Пусть всё в жизни у вас будет так красиво!» — сказал Лазарев.

Поклонники подарили певцу цветы и несколько портретов, а девушки из местного фан-клуба собрали для Лазарева подарок, состоящий из региональных продуктов.

Напомним, что во время исполнения одной из песен Сергей Лазарев на барнаульской сцене случайно уронил танцовщицу. Этот момент на видео сняли зрители концерта.