Маткапитал и другие выплаты проиндексируют в России

Также с 1 февраля в силу вступит ряд других законов

28 января 2024, 18:30, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/553728

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, какие выплаты проиндексируют в России с 1 февраля. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей – на второго. Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций", – отметил Володин.

Он также добавил, что приоритетом для государства является обеспечение всех социальных обязательств. Деньги на это, по его словам, в бюджете предусмотрены.

С 1 февраля в России начнет действовать закон о контроле за деятельностью микрофинансовых организаций, а также о бесплатном информировании граждан об истечении срока вкладов, о добровольной пожарной охране, о дополнительных мерах по защите гостайны и другие.