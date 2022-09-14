Еще три пациента с COVID-19 скончались в Алтайском крае

731 новый случай заражения COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, от коронавируса скончались ещё три человека.

Госпитализировали 75 пациентов, выписали из больниц 1226.

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Здоровье Эпидемический порог по COVID-19 и ОРВИ в Алтайском крае превышен в 2,3 раза

Напомним, что в Алтайском крае уже шесть недель растёт заболеваемость COVID-19 и ОРВИ. Как сообщал пресс-центр мэрии Барнаула 12 сентября, за последние семь дней прирост составил 67%, а эпидемический порог превышен уже в 2,3 раза.