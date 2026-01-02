Алтайский Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию детей на новогодних каникулах

В ведомстве рекомендуют сохранять привычный для ребенка режим приема пищи

02 января 2026, 08:00, ИА Амител

Мама с ребенком на приеме у врача / Дети / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В период продолжительных праздничных застолий родителям важно уделять особое внимание рациону детей, чтобы избежать переедания и проблем с пищеварением. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю напомнили об основных правилах детского питания.

В ведомстве рекомендуют сохранять привычный для ребенка режим приема пищи, так как пропуск основных трапез и замена их сладкими перекусами повышают риск последующего переедания. Также важно контролировать количество сладостей, которые дети часто получают в подарок от гостей, в детских садах и школах.

Специалисты советуют предлагать детям только свежеприготовленные блюда. Из праздничного меню для ребенка следует исключить салаты с майонезом, особенно приготовленные заранее, заменив заправку на сметану или натуральный йогурт. Не подходят для детского стола соленья, маринады, острые, жирные и жареные блюда. Покупные соки и газированные напитки лучше заменить домашними компотами, фруктовыми или травяными чаями с умеренным количеством сахара. Размер порций для детей должен быть меньше, чем для взрослых.

«Если ребенок переел, ему необходимо обеспечить покой, увеличить объем питья и спокойно погулять на свежем воздухе. На следующий день следует вернуться к обычному рациону. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу», – отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что дети копируют поведение взрослых, поэтому родителям следует самим придерживаться умеренности в еде и не забывать о физической активности и прогулках в праздничные дни.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору и хранению новогодних сладких подарков. Чтобы избежать появления белого налета на шоколаде, ведомство советует хранить их при температуре 15–17 градусов.