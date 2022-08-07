Уровень коллективного иммунитета в Алтайском крае снизился

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Алтайском крае на 7 августа составляет 7,9%, в то время как 5-го числа он находился на отметке 9,6%, пишет «Ъ».

В соседней Республике Алтай показатель за это время также снизился — с 10% до 7,6%.

Снижение коллективного иммунитета за последние дни отмечается и в других регионах Сибири, подчёркивает издание. Наиболее низкий уровень на сегодня — в Томской области (6,4%) и Кузбассе (6,5%).

Напомним, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 169 случаев COVID-19.