Мера призвана поддержать женщин в особых жизненных обстоятельствах, когда супруг не может участвовать в обеспечении семьи

28 октября 2026, 14:44, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Беременным женам военнослужащих предложили ввести дополнительные выплаты к пособию по беременности и родам, бесплатную психологическую поддержку и индивидуального социального куратора. Об этом сообщил Life.ru депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

"Президент рекомендовал регионам ввести дополнительные меры поддержки для беременных жен участников СВО, когда супруг находится на службе и не может быть рядом. Это важный и своевременный сигнал. Женщина, которая ждет ребенка, а муж в это время на передовой, находится в двойном стрессе. И государство обязано окружить ее заботой не только на словах. Нужны конкретные механизмы, которые реально заработают в каждом регионе", — сказал он.

Депутат предложил ввести региональную доплату к пособию по беременности и родам для жен участников СВО. Она должна составлять не менее 30% от среднего заработка женщины за последний год, но не может быть ниже прожиточного минимума. По мнению автора инициативы, это поможет компенсировать потерю дохода, если женщина не может работать из-за здоровья или необходимости ухода за другими детьми.

Также Панеш выступил с инициативой обеспечить бесплатное психологическое сопровождение для женщин на протяжении всей беременности и в течение первого года после родов. По словам парламентария, многие женщины не могут открыто говорить о своих переживаниях из-за страха осуждения или нежелания беспокоить мужа.

"Нужны анонимные консультации, группы поддержки, доступ к специалистам онлайн. Также необходимо создать систему «социального куратора» для каждой беременной жены участника СВО. Человек, который поможет с оформлением документов, запишет к врачу, подскажет, какие льготы положены, и просто будет на связи", — отметил он.

Также парламентарий предлагает организовать внеочередное предоставление мест в детских садах для детей из семей участников специальной военной операции. Если женщина остается одна с несколькими детьми, она должна иметь право устроить старших в сад без ожидания в очереди, чтобы сосредоточиться на уходе за младшим. По его словам, важно обеспечить бесплатный проезд к месту родов и обратно, а также компенсировать расходы на такси в случае срочной поездки в медицинское учреждение.

"В отдаленных районах это критически важно. Женщина, которая ждет ребенка от защитника Отечества, не должна чувствовать себя брошенной. Президент дал четкий сигнал регионам. Теперь губернаторам предстоит большая работа — наполнить эту рекомендацию реальными деньгами и услугами", — заключил Панеш.

Ранее сообщалось, что сумма пособия при многоплодной беременности может выйти за пределы 200 тысяч рублей.