Миллиард инвестируют в строительство отелей в Дагестане

Этот регион является лидером по турпотоку

29 апреля 2024, 14:20, ИА Амител

Номер отеля / Фото: pxhere.com/ru/photo/487768

В 2024 году инвесторы вложат миллиард рублей в строительство отелей в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС.

"До конца текущего года будут реализованы девять инвестиционных проектов, привлечено более 1 млрд рублей инвестиций и создано 550 комфортабельных номеров", – сказано в сообщении.

Номерной фонд Дагестана увеличивается наряду с возросшим интересом туристов. В 2024 году интерес к туристическим услугам в республике вырос на 20% по сравнению с 2023-м. Бронирование возможно от трех до семи месяцев.

Дагестан стал лидером по росту турпотока среди российских регионов. В 2022 году республику посетили 1,560 млн человек, а в 2023-м – уже 1,750 млн. В 2023 году номерной фонд составил около 10,5 тыс. номеров.