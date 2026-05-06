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Милонов заступился за геймеров: "Компьютерные игры — это искусство!"

Речь не идет обо всех играх подряд, а только о тех, где художественная ценность выходит на первый план

06 мая 2026, 13:05, ИА Амител

Компьютерные игры, геймер / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Компьютерные игры, геймер / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российские геймеры неожиданно получили поддержку от Виталия Милонова, который выступил против запрета компьютерных игр, сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Депутат Государственной Думы призвал законодателей не ограничивать их деятельность в России. . Милонов выразил недоумение по поводу того, что некоторые люди ведут "псевдокрестовый поход" против игр, и назвал игровую индустрию новым видом искусства и культурным явлением.

Он подчеркнул, что важно сосредоточить внимание на действительно вредном контенте, таком как пропаганда наркотиков и деструктивных культов, и призвал не трогать компьютерные игры.

Милонов отметил успехи российских киберспортсменов на мировых чемпионатах и выразил благодарность им и разработчикам за их стойкость перед давлением. При этом он признал, что ему нравятся игры, но предупредил о возможных негативных последствиях чрезмерного увлечения ими.

«Слишком много игр могут сделать человека глупее», — заключил он.

Ранее сообщалось, что на Алтае мошенники обманули 31-летнего геймера, который долго прокачивал персонажа. 

Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

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Россия Госдума депутаты Игры
       

Комментарии 4

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Мимопроходящий

13:43:28 06-05-2026

Создавать их искусство, а не играть в них.. Этот рыжий чудак опять всё перепутал..

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Гость

13:48:16 06-05-2026

Речь не идет обо всех играх подряд ---- футбол подходит?

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Гость

14:14:31 06-05-2026

Бывший владелец Лесты вам подтвердит, как государство заботится об игровой индустрии

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Гость

14:57:08 06-05-2026

Заберите уже всех спортсменов, космонавтов и его из Госдумы на работы, на заводах их ждут !

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