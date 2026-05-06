Речь не идет обо всех играх подряд, а только о тех, где художественная ценность выходит на первый план

06 мая 2026, 13:05, ИА Амител

Компьютерные игры, геймер / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российские геймеры неожиданно получили поддержку от Виталия Милонова, который выступил против запрета компьютерных игр, сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Депутат Государственной Думы призвал законодателей не ограничивать их деятельность в России. . Милонов выразил недоумение по поводу того, что некоторые люди ведут "псевдокрестовый поход" против игр, и назвал игровую индустрию новым видом искусства и культурным явлением.

Он подчеркнул, что важно сосредоточить внимание на действительно вредном контенте, таком как пропаганда наркотиков и деструктивных культов, и призвал не трогать компьютерные игры.

Милонов отметил успехи российских киберспортсменов на мировых чемпионатах и выразил благодарность им и разработчикам за их стойкость перед давлением. При этом он признал, что ему нравятся игры, но предупредил о возможных негативных последствиях чрезмерного увлечения ими.

«Слишком много игр могут сделать человека глупее», — заключил он.

Ранее сообщалось, что на Алтае мошенники обманули 31-летнего геймера, который долго прокачивал персонажа.