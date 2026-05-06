Милонов заступился за геймеров: "Компьютерные игры — это искусство!"
Речь не идет обо всех играх подряд, а только о тех, где художественная ценность выходит на первый план
06 мая 2026, 13:05, ИА Амител
Российские геймеры неожиданно получили поддержку от Виталия Милонова, который выступил против запрета компьютерных игр, сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".
Депутат Государственной Думы призвал законодателей не ограничивать их деятельность в России. . Милонов выразил недоумение по поводу того, что некоторые люди ведут "псевдокрестовый поход" против игр, и назвал игровую индустрию новым видом искусства и культурным явлением.
Он подчеркнул, что важно сосредоточить внимание на действительно вредном контенте, таком как пропаганда наркотиков и деструктивных культов, и призвал не трогать компьютерные игры.
Милонов отметил успехи российских киберспортсменов на мировых чемпионатах и выразил благодарность им и разработчикам за их стойкость перед давлением. При этом он признал, что ему нравятся игры, но предупредил о возможных негативных последствиях чрезмерного увлечения ими.
«Слишком много игр могут сделать человека глупее», — заключил он.
Ранее сообщалось, что на Алтае мошенники обманули 31-летнего геймера, который долго прокачивал персонажа.
13:43:28 06-05-2026
Создавать их искусство, а не играть в них.. Этот рыжий чудак опять всё перепутал..
13:48:16 06-05-2026
Речь не идет обо всех играх подряд ---- футбол подходит?
14:14:31 06-05-2026
Бывший владелец Лесты вам подтвердит, как государство заботится об игровой индустрии
14:57:08 06-05-2026
Заберите уже всех спортсменов, космонавтов и его из Госдумы на работы, на заводах их ждут !