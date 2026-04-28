В Госдуме предложили ввести прокатные удостоверения для видеоигр по аналогии с фильмами

Яна Лантратова считает, что нужно поддерживать российских разработчиков, создающих игры с традиционными ценностями

28 апреля 2026, 13:15, ИА Амител

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова в беседе с ТАСС предложила ввести для видеоигр систему прокатных удостоверений — по аналогии с теми, что уже существуют для фильмов.

Кроме того, она призвала активнее поддерживать отечественных разработчиков игр.