В Госдуме предложили ввести прокатные удостоверения для видеоигр по аналогии с фильмами

Яна Лантратова считает, что нужно поддерживать российских разработчиков, создающих игры с традиционными ценностями

28 апреля 2026, 13:15, ИА Амител

Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова в беседе с ТАСС предложила ввести для видеоигр систему прокатных удостоверений — по аналогии с теми, что уже существуют для фильмов.

Кроме того, она призвала активнее поддерживать отечественных разработчиков игр.

«Надо начать хотя бы с маленьких шагов, я говорила об элементарных моментах — прокатных удостоверениях по аналогии с фильмами, которые есть, хотя бы для компьютерных игр. У меня в моих предложениях по поддержке наших российских видеоигр достаточно большое внимание этому уделено, и теме традиционных ценностей, поддержке тех структур, которые делают игры с традиционными ценностями», — отметила Лантратова.

