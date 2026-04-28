На Алтае мошенники обманули 31-летнего геймера, который долго прокачивал персонажа

"Покупатель" предложил совершить сделку на специальном "гарант-сайте"

28 апреля 2026, 11:00, ИА Амител

Геймер / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Рубцовске 31-летний житель потерял 13 тысяч рублей, когда пытался продать игровой аккаунт, сообщает алтайское МВД.

«Долгое время инвестировал силы и время в прокачку своего персонажа в одной из известных компьютерных игр. Решив монетизировать результат, он выставил аккаунт на продажу», — рассказали в ведомстве.

С мужчиной связался потенциальный покупатель и предложил совершить сделку на специальном "гарант-сайте". После регистрации его попросили выполнить последнее условие — внести 13 тыс. рублей на счет для прохождения "верификации личности" и для "безопасности".

Как только рубцовчанин перевел деньги, связь с "покупателем" прервалась. Тогда геймер понял, что его обманули мошенники.

Ранее жительница Бийска перевела 1 млн рублей "инвестору из Парижа", чтобы быстро закрыть долги. Когда она попыталась вывести деньги, "инвестиционная платформа" перестала отвечать.