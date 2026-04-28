На Алтае мошенники обманули 31-летнего геймера, который долго прокачивал персонажа
"Покупатель" предложил совершить сделку на специальном "гарант-сайте"
28 апреля 2026, 11:00, ИА Амител
В Рубцовске 31-летний житель потерял 13 тысяч рублей, когда пытался продать игровой аккаунт, сообщает алтайское МВД.
«Долгое время инвестировал силы и время в прокачку своего персонажа в одной из известных компьютерных игр. Решив монетизировать результат, он выставил аккаунт на продажу», — рассказали в ведомстве.
С мужчиной связался потенциальный покупатель и предложил совершить сделку на специальном "гарант-сайте". После регистрации его попросили выполнить последнее условие — внести 13 тыс. рублей на счет для прохождения "верификации личности" и для "безопасности".
Как только рубцовчанин перевел деньги, связь с "покупателем" прервалась. Тогда геймер понял, что его обманули мошенники.
Ранее жительница Бийска перевела 1 млн рублей "инвестору из Парижа", чтобы быстро закрыть долги. Когда она попыталась вывести деньги, "инвестиционная платформа" перестала отвечать.
11:12:53 28-04-2026
долгое время....инвестировал.... ну и рак же он...если долгое время потратил на всеголишь 13 тысяч. понастоящему прокаченные персонажи с инвестициями стоят куда больше. а это просто клоун. 31 летний клоун. еще и в новости пожаловался, вообще продажа игровых аккаунтов противоречит правилам игровых площадок. А если уж пошел на нарушение правил, то молчи в тряпочку, что тебя нагнули, сам дурак.
11:17:04 28-04-2026
Хорошая новость
11:29:27 28-04-2026
Ладно, 13 тыщ. А персонаж прокачанный остался при нём или тоже стырили?
13:02:46 28-04-2026
Играл, но не наигрался, угадал все буквы, но не угадал слово.
А если щука на рыбалке блесну оторвет, а злобный медведь капкан унесёт?