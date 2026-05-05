Минпромторг: на создание самолета с нуля потребуется более 20 лет
Отсутствие готовых технологических решений делает проект создания лайнера с нуля чрезвычайно затратным по времени и ресурсам
05 мая 2026, 20:03, ИА Амител
В интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что создание самолета с нуля — без опоры на существующие мировые наработки — займет более 20 лет.
«Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили построить с нуля все системы, двигатели, планер, аэродинамику и так далее, вам и 20 лет не хватит», — подчеркнул министр.
Алиханов также отметил, что далеко не все подобные амбициозные проекты оказываются успешными. В качестве примера он привел программу японской компании Mitsubishi по разработке принципиально нового самолета. Она завершилась многомиллиардными убытками, а первый опытный образец так и не поднялся в воздух.
20:08:44 05-05-2026
Я не уловил. Ещё 20 лет ждать?
21:34:32 05-05-2026
Гость (20:08:44 05-05-2026) Я не уловил. Ещё 20 лет ждать?... Это у него мягкий намек такой - чуть-чуть надо потерпеть и полетим. Это у японцев 20 лет, а у нас???
20:13:29 05-05-2026
А чего так быстро? Почему не 50 лет? Торопиться-то некуда...
20:50:52 05-05-2026
Эммм... Так была ранее цивилизация со своими наработками. Или зарядку айфона это головняк добавить? А создание автомобиля? А станка?
12:43:40 06-05-2026
Гость (20:50:52 05-05-2026) Эммм... Так была ранее цивилизация со своими наработками. Ил... Была. Только во-первых, кто бы их сохранял. Во-вторых, часть тех наработок сейчас свободно используется иностранными конкурентами. В-третьих, некоторые из них теперь даже зарегистрированы как собственность этих конкурентов.
Так что, по сути он прав. Некоторые задачи нам остается сейчас решать только повторяя опыт Китая.
20:56:22 05-05-2026
"«Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили построить с нуля все системы, двигатели, планер, аэродинамику и так далее, вам и 20 лет не хватит», — подчеркнул министр."------- А у тебя под мягкой точкой нет данных по лайнерам ранее выпускавшимся? ТУ/ИЛ/АН и т.д? Или все чертежи уже про*дали?
21:07:01 05-05-2026
Гость (20:56:22 05-05-2026) "«Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили...
И что толку? Этим чертежам, самым "свежим", минимум 40 лет! Мало того, что технологии сильно отставшие были даже тогда, 40 лет назад, так они ещё и все утеряны и оставались в других республиках СССР.
22:19:31 05-05-2026
Гость (21:07:01 05-05-2026) И что толку? Этим чертежам, самым "свежим", минимум 40 л... Суперджет? МС-21? Не, не слышал. Рука-лицо.
22:23:21 05-05-2026
Гость (21:07:01 05-05-2026) И что толку? Этим чертежам, самым "свежим", минимум 40 л... технологии сильно отставшие были даже тогда - о МИГах и СУшках также считаете (на фанере летали и летают) или Циркон это сказка?
23:13:49 05-05-2026
Гость (20:56:22 05-05-2026) "«Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили... - А у тебя под мягкой точкой нет данных по лайнерам ранее выпускавшимся? ТУ/ИЛ/АН и т.д? Или все чертежи уже про*дали?
Ага, и просрали. Да так, что теперь уверены на 146%, что ничего не получится. Но от руля никого не оторвать.
21:02:31 05-05-2026
В 2022-м обещали что совсем скоро начнём летать на своих самолётах, которые будут лучше Боинга и Аэрбаса. К 2030-му около 1000 самолётов обещали. И вот, на тебе, 20 лет мало будет. Ну, введите тогда утилизационный и технологический сбор, включив его в стоимость билетов на самолёты, можно и на самокаты, велосипеды, коляски... всё равно не поможет.
21:09:32 05-05-2026
Напомните, а за сколько лет СССР человека в космос вывел?
21:21:59 05-05-2026
Александр (21:09:32 05-05-2026) Напомните, а за сколько лет СССР человека в космос вывел? ...
ну, за ~ 38 лет
21:24:09 05-05-2026
Когда был губернатором был адекватным, теперь в Москве чушь всякую несет, а денег нет на самолёты.
22:01:21 05-05-2026
За треть столетья вот "затмили" как
"Премудрые" буржуи "коммуняк":
Сколь "лапотными" их ни объявляли,
Во всём от "деревенщины" отстали!
22:44:15 05-05-2026
"Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили построить с нуля все системы, двигатели, планер, аэродинамику и так далее, вам и 20 лет не хватит», — подчеркнул министр."----------"Первый в мире успешный полет на самолете состоялся 17 декабря 1903 года. Его совершили американские изобретатели братья Уилбер и Орвилл Райт"-----"Первый полёт Airbus A380 состоялся 27 апреля 2005 года. Лайнер взлетел с аэродрома во французской Тулузе, совершив свой дебютный полет, который длился почти 4 часа. После этого начались активные испытания, а уже в 2007 году самолет приступил к коммерческим перевозкам" За сто лет!!! Какая же примитивная стала Россия за двадцать лет на самолет.
09:00:01 06-05-2026
Гость (22:44:15 05-05-2026) "Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили ... До первого полета А-380 еще долго разрабатывали. По идеологии 80-х годов. Потому хоть и быстро провели испытания и запустили производство, но уже в 2010-х самолет оказался не нужен. С производства снят и скоро будет забыт.
09:03:49 06-05-2026
Гость (22:44:15 05-05-2026) "Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили ... До братьев Райт человеки пытались полететь тысячи лет почему?
Ну так- ничего не было для создания самолета и пришлось придумать с нуля все системы, двигатели, планер, аэродинамику и так далее, человекам 20 лет и нехатило.
23:13:27 05-05-2026
Гость (21:07:01 05-05-2026) И что толку? так они ещё и все утеряны и оставались в других республиках СССР.. Ой не надо! За пределами РФ было только одно ОКБ - Антонова в Киеве. Все остальные ОКБ - Туполева, Яковлева, Сухого, Микояна , Миля, Камова были в России и даже в одном городе - Москве. За пределами Москвы только Бериев , в Таганроге. Также и по заводам за пределами РФ - три Киев Ташкент и Тбилиси. В Ташкенте делал ( на момент распада СССР) ИЛ-76- сейчас делают в Ульяновске в разы улучшенной версии. Завод в Ташкенте помер. В Киеве завод был маломощный занимался ремонтом самолетов в основном, строил отдельные экземпляры. Серийное производство Ан-124 было в Ульяновске. После распада СССР выпускал отдельные опытные машины, вторую мрию достроить не смог. В Тбилиси делали боевые Су-25, учебные в Улан уде. Завод в Тбилиси помер. Самолеты в России строили в Самаре, Казани, Москве, Нижнем, Таганроге, Саратове, Ульяновске, Новосибирске, Иркутске, Улан-Уде, Комсомольске на Амуре. Вертолеты - в Ростове на Дону, Уфе, Татарстане, Улан-Уде Производство двигателей тоже в основном Россия, единственный мотор-сич- украина- вертолетные двигатели. Так что все с чертежами, двигателями, аэродинамикой, материалами у России в порядке. С нулевого момента начинать не придется
23:35:46 05-05-2026
«Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили построить с нуля все системы, двигатели, планер, аэродинамику и так далее, вам и 20 лет не хватит», — подчеркнул министр"- если бы была речь про какую то Бангладеш то я бы поверил. Но у нас мощная школа аэродинамики, несколько потомственных конструкторских бюро, авиастроительных и моторостроительных заводов. Скорее некоторые аффилированные лица не очень заинтересованы в развитии отечественного авиастроения.
09:08:10 06-05-2026
Гость (23:35:46 05-05-2026) «Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили ... Я бы сказал иначе - косоязычие аффилированных лиц зашкаливает. Правильно передать мысль они не в состоянии.
23:36:08 05-05-2026
нафига с ноля то::что снова за вброс идиотизма?
09:43:37 06-05-2026
Гость (23:36:08 05-05-2026) нафига с ноля то::что снова за вброс идиотизма?... На них и расчет новости, большинство до уровня чертежей велосипеда не дотягивает
23:42:48 05-05-2026
Китаю это расскажите, а то они-то не владели сей мудростью, поэтому и шуруют и шуруют... проектируют, летают! 😁😁😁
08:51:13 06-05-2026
А чем они 35 лет занимались? Бюджет теребили?
08:53:25 06-05-2026
А зачем заново самолет изобретать???? Есть чертежи ТУ 104 вот и стройте
есть ТУ 154 - делайте
09:01:32 06-05-2026
Согласен. 20 лет на самолет абсолютно нового типа
- это вертикальный взлет посадка
- это надежный салон-капсула катапультирующаяся при ЧП на борту
- это возможность полета в стратосфере
- это возможность посадки -взлета куда угодно и на воду и на поле - воздушная подушка вместо шасси
и еще куча плюсов чтобы бинг курил бамбук в сторонке
09:13:30 06-05-2026
Ничего уже не построят. Скоро и старое развалится.
09:42:15 06-05-2026
это типа вброс чтобы 20 лет получать финансирование а потом как с русским телефоном, и прочими изобретениями, сказать, что не пошло?
Пока у власти эти воры стоят ничего не будет. менять надо все гнильё верховое. Заседелись воры, должны сидеть в других отдаленных местах а не в креслах
10:16:53 06-05-2026
Нет проблема построить современный самолет в России. Проблема в том что их нужно выпускать на мировой рынок чтобы уменьшить себестоимость за счет объема. Но кто их будет покупать? Развитые страны устроили изоляцию, у развивающихся нет денег на новые самолеты.
Напомню что Боинг за 2025 год выпустил 600 самолетов.
10:35:20 06-05-2026
Гость (10:16:53 06-05-2026) Нет проблема построить современный самолет в России. Проблем... Ну так то сейчас в мире всего 2 основных производителя- Боинг и Айрбас. Остальные та, погулять вышли. И влезть в рынок практически не реальная задача. Потому и расчет только на себя.
12:14:46 06-05-2026
Гость (10:16:53 06-05-2026) Нет проблема построить современный самолет в России. Проблем... Что бы построить свой самолет, необходимо поднять слаботочную электронику- контроллеры, процессоры, радио-электронные компоненты... чем- то шпиговать судно надо. Мы жене выпустили ни одного телефона, планшета... А уж про корпуса, двигатели КБ, специалисты и пр... срокмно курим в сторонке. Так, что проблема оччень большая, достаточно посмотреть на наши телеги.
11:34:07 06-05-2026
То,что нового ничего не построят, это понятно и ежику. Также понятно, что никто нам не продаст ни одной детали и к старым самолетам, забугорного производства. Смысл напрягаться воссоздать отечественные самолеты, не имеет смысла. Устарели бесконечно, хотя внутри страны и будут летать, но их не примет из- за их параметров, ни один аэропорт мира, разве, только третьи страны, да и то вопрос. То, что еще как-то летает-ненадолго. Свой ресурс не вечен. Какой выход? И куда?
12:04:18 06-05-2026
Потому что кроме как пилить и осваивать ни на что больше не способны
12:10:02 06-05-2026
Соответствующим органам не проверить ли этого высокопоставленного?"У меня была коза ... с тормозами."
14:00:44 06-05-2026
И как в Советское время всё успевали и без современных компов и без ИИ
14:31:25 06-05-2026
Гость (14:00:44 06-05-2026) И как в Советское время всё успевали и без современных компо...
Термин "шарага" вам что-нибудь говорит?