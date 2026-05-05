Минпромторг: на создание самолета с нуля потребуется более 20 лет

Отсутствие готовых технологических решений делает проект создания лайнера с нуля чрезвычайно затратным по времени и ресурсам

05 мая 2026, 20:03, ИА Амител

Самолеты / Фото:Екатерина Смолихина / Amic.ru

В интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что создание самолета с нуля — без опоры на существующие мировые наработки — займет более 20 лет.

«Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили построить с нуля все системы, двигатели, планер, аэродинамику и так далее, вам и 20 лет не хватит», — подчеркнул министр.

Алиханов также отметил, что далеко не все подобные амбициозные проекты оказываются успешными. В качестве примера он привел программу японской компании Mitsubishi по разработке принципиально нового самолета. Она завершилась многомиллиардными убытками, а первый опытный образец так и не поднялся в воздух.