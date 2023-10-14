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Пять видов спорта добавят в программу Олимпийских игр 2028 года

Соревнования пройдут в Лос-Анджелесе

14 октября 2023, 16:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пять видов спорта добавят в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщают "Известия".

В их число вошли лакросс, бейсбол-софтбол, крикет, сквош и флаг-футбол. Причем первые три вида из этого списка были в программе Олимпиад прошлых лет, а вот сквош и флаг-футбол на столь масштабном уровне будут представлены впервые.

"Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта", – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Олимпиада в Лос‑Анджелесе запланирована на 14–30 июля 2028 года.

Ранее МОК отстранил Олимпийский комитет России. Решение приняли из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Спорт

Комментарии 2

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ха-ха

17:00:26 14-10-2023

А нафига нам об этом знать,наших спортсменов выгнали с олимпиад (а чинуши ничего не сделали)

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Гость

18:05:34 14-10-2023

в СССР официально байкотировали игры

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