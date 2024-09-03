Мультики, комедии, драмы. Wink.ru подготовил насыщенную осеннюю программу

Рассказываем, что можно посмотреть в видеосервисе с сентября

03 сентября 2024, 15:20, ИА Амител erid: LjN8K4dh9

Семья. Просмотр кино / Фото: компания "Ростелеком"

С приходом осени Wink.ru (Винк.ру) подготовил для зрителей богатый выбор новинок, которые согреют холодными вечерами и подарят незабываемые впечатления как детям, так и взрослым.

Для детей

С 1 сентября встречайте новый мультфильм легендарной франшизы "Три богатыря. Ни дня без подвига" (6+). 5 сентября – премьера российской семейной комедии "Не одна дома" (6+).

6 сентября – китайский приключенческий фэнтези-мультфильм "Побег из лабиринта времени" (6+), который перенесет зрителей в мир волшебства и опасных приключений. Шебутные медвежата попадают в беду, и только отважный лесоруб Вик может им помочь. Ему предстоит отправиться в увлекательное путешествие во времени и пространстве, полное испытаний.

Также 6 сентября стартует премьера детективного сериала "Любопытная Варвара" (6+), где расследование ведет 10-летняя школьница.

19 сентября – французско-бельгийский мультфильм "Сирокко из Страны Ветров" (6+) в духе "Алисы в стране чудес" и "Унесенных призраками" студии Гибли. Сестры Кармен и Жюльетта попадают в сказочную страну, где их ждут захватывающие приключения.

Для взрослых

Уже доступна российская комедия "Водитель-олигарх" (12+) с блестящим актерским составом: Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Анна Уколова, Дмитрий Хрусталев и Елена Валюшкина.

"Водитель-олигарх" / Фото: "Ростелеком"

3 сентября итальянский триллер "Среди волков" (18+) расскажет историю о брате и сестре, которые не виделись много лет и оказываются по разные стороны баррикад во время одного ограбления.

5 сентября – историческая драма американских кинематографистов "Немая жизнь: История женщины в черном" (18+). На фоне съемок фильма о звездах старого Голливуда на кладбище появляется загадочная женщина в черном, которая приносит красную розу на могилу Рудольфо Валентино. Также 5 сентября стартует премьера французской комедии "Даааааали!" (16+), посвященной творчеству Сальвадора Дали.

Ожидаемая премьера в новом сезоне – сериал о первой женской поп-группе "Комбинация" (16+) – станет доступная к просмотру 6 сентября.

15 сентября – премьера российской драмы "Детка (Летом асфальт теплый)" (18+). 18-летняя Даша, воспитанная отцом, отправляется в путешествие в поисках ответов на мучительные вопросы о своей жизни и о том, почему ее бросила мать.

А 19 сентября – американское драмеди "Призрачный свет" (16+). Замкнутый Дэн участвует в любительской постановке "Ромео и Джульетта". Постепенно становится понятно, что у его отстраненности есть тайная причина.

ПАО "Ростелеком"

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