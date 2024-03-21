На Алтае нашли нового хозяина для ушедшей на пенсию полицейской овчарки

Животное забрал себе бывший кинолог, который пять лет назад работал с этой собакой

21 марта 2024, 16:30, ИА Амител

Овчарка Сантлаурис Майра и ее новый хозяин / Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай полицейская собака по кличке Сантлаурис Майра обрела нового хозяина. Овчарка служила в органах шесть лет и неоднократно помогала полицейским по следам находить преступников и потерявшихся людей, но недавно ушла на пенсию из-за артрита задних конечностей. Как сообщили в МВД региона, на поиск владельца у полицейских ушло меньше месяца. К потенциальным хозяевам предъявляли необходимые требования: наличие сухого вольера с теплой будкой и регулярное питание. В итоге такой человек нашелся. Животное забрал вернувшийся на днях из зоны СВО Чингиз Манзыров. Ранее мужчина и сам работал кинологом в Горно-Алтайске и, более того, был напарником Майры, но позднее был вынужден уйти из органов. "Когда он узнал, что собака ищет себе новый дом, твердо решил забрать ее себе. Спустя пять лет Майра и ее первый хозяин воссоединились", – рассказали в полиции.