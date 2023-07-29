На барнаульской улице Аванесова открыли движение транспорта по прежней схеме

Проезд перекрывали по двум полосам на сутки

29 июля 2023, 16:29, ИА Амител

На нечетной стороне улицы Аванесова в Барнауле открыли движение транспорта по прежней схеме.

Как сообщили в мэрии, сотрудники водоканала провели все необходимые работы на коллекторе диаметром 700 мм у дома № 125, а также восстановили дорожное покрытие.

Напомним, движение здесь перекрывали по двум полосам на сутки. Отмечалось, что после недавнего устранения повреждения на этой улице водоканал решил дополнительно обследовать коллектор, в результате чего и выявил повреждение еще одного участка.