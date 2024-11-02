На "Госуслугах" открыли функцию регистрации каналов и пабликов
В случае отказа от верификации авторов ждут ограничения
02 ноября 2024, 09:54, ИА Амител
Девушка со смартфоном / Фото: Persnickety Prints / unsplash.com
На "Госуслугах" открылась регистрация для владельцев каналов и пабликов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, сообщили в Минцифры.
После добровольной идентификации каналы и страницы будут включены Роскомнадзором в специальный перечень.
Если канал или страница не будут верифицированы подобным образом, то рекламодатели не смогут размещать там рекламу, а другие каналы – репостить их сообщения.
Ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.
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