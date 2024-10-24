В отношении Гуфа возбудили уголовное дело после дебоша в бане

Рэпера также проверят на хранение наркотиков

24 октября 2024, 17:45, ИА Амител

Алексей Долматов / Фото: телеграм-канал Shot

В отношении рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Об этом сообщает Shot.

В банном комплексе в подмосковной Апрелевке Гуф отдыхал с друзьями. Одна из сотрудниц заявила, что музыкант пристает к ней, и вызвала на помощь брата, служащего в полиции.

Он приехал на место и сцепился с рэпером, обоих доставили в отделение. Позднее 27-летний сотрудник ППС заявил, что Долматов не только избил его, но и забрал телефон.

Из-за этого в отношении Гуфа возбудили уголовное дело. Его также проверят по статье о хранении наркотиков.