В отношении Гуфа возбудили уголовное дело после дебоша в бане
Рэпера также проверят на хранение наркотиков
24 октября 2024, 17:45, ИА Амител
Алексей Долматов / Фото: телеграм-канал Shot
В отношении рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Об этом сообщает Shot.
В банном комплексе в подмосковной Апрелевке Гуф отдыхал с друзьями. Одна из сотрудниц заявила, что музыкант пристает к ней, и вызвала на помощь брата, служащего в полиции.
Он приехал на место и сцепился с рэпером, обоих доставили в отделение. Позднее 27-летний сотрудник ППС заявил, что Долматов не только избил его, но и забрал телефон.
Из-за этого в отношении Гуфа возбудили уголовное дело. Его также проверят по статье о хранении наркотиков.
17:54:43 24-10-2024
Оставьте покойника в покое! Будьте людьми.
18:41:50 24-10-2024
Рэпер какой-то. Гуф. Непонятно.... Напакостил-метлу в руки и тротуары мести или на ферму за коровками ухаживать
18:45:12 24-10-2024
В Корее певуны учатся много много лет потом едут выступать по разным странам-если в этих странах понравятся то только тогда УДОСТАИВАЮТСЯ ЧЕСТИ ВЫСТУПАТЬ В КОРЕЕ...