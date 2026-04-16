Новый район в Барнауле рядом с Павловским трактом начнут строить не раньше 2031 года

Но для этого необходимо проложить коммуникации

16 апреля 2026, 09:15, ИА Амител

Новый микрорайон / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Барнауле застройщики готовятся к масштабному освоению территории рядом с аэропортом и Павловским трактом. Здесь планируют создать новый жилой район в рамках проектов комплексного развития территории (КРТ). Речь идет о сотнях гектаров земли, где в перспективе появятся кварталы жилья, дороги и социальная инфраструктура. Однако сами застройщики признают: без решения ключевых инфраструктурных вопросов стройка может сдвинуться на годы. Приступить к освоению строители намерены не раньше 2031 года. Об этом в ходе заседания Союза строителей Алтайского края сообщил гендиректор компании "Алгоритм" Андрей Суртаев.

Что мешает застройке территории?

Сейчас в Барнауле есть три крупные территории, где развивают проекты КРТ. Прежде всего, это Поток, где строить начнут уже в 2026 году, а также приаэродромная зона на северо-западе города (за ТРЦ "Арена") и Власиха, где возводят поселок Лесной-2. Как известно, компания "Дом.рф" продала землю рядом с аэропортом, а на участок зашли несколько барнаульских застройщиков.

Как сообщил Андрей Суртаев, строительные компании договорились о совместной работе в квартале. В частности, сейчас для всех застройщиков архитектуру территории разрабатывает один специалист. Совместно девелоперы решают, какие социальные объекты здесь появятся, а также "нарезают" дороги и другие коммуникации.

Именно последнее тормозит, по словам Андрея Суртаева, реализацию масштабного проекта. На участке около 400 гектаров нет коммуникаций. Необходимо провести десятки километров труб, на что понадобится не менее 11 миллиардов рублей. Схожая ситуация с газом и электричеством: мощностей не хватает, а подключение требует масштабных вложений и координации. При этом застройщики сходятся во мнении, что решить проблему поодиночке невозможно.

Сейчас застройщики думают, где найти деньги, и готовы создать совместно с органами власти единую компанию, которая бы занималась организационными вопросами. Такой подход позволит объединить ресурсы застройщиков, избежать дублирования сетей и ускорить запуск проектов.

«Это должна быть единая система. Мы готовы участвовать финансово, но координация должна идти со стороны города», — отметил Андрей Суртаев.

Когда начнутся работы?

Пока неизвестно. В этом году будет готов проект планировки. Еще полтора года должно уйти на проведение коммуникаций. По словам девелоперов, основные работы по планировке территорий должны завершиться в третьем квартале 2026 года. После этого начнется следующий этап — получение разрешений на строительство.

При этом реальные сроки выхода на площадку различаются. Часть проектов планируют запускать уже в ближайшие годы, но крупные участки вдоль Павловского тракта могут начать осваивать не раньше 2029–2031 годов.

«На участок мы планируем зайти фактически не ранее 2031 года. Проблемы с сетями есть, и они существенные. К тому же надо развивать подъездные пути по улицам Антона Петрова, Юрина и Павловскому тракту. С реализацией КРТ на Потоке ситуация лучше, там уже есть вся инфраструктура», — отметил в ходе круглого стола исполнительный директор ГК "Союз" Сергей Старцев.

Какие застройщики будут осваивать территорию и что там построят?

Новый район предполагают развивать комплексно — по принципу КРТ. Здесь появятся жилые кварталы, школы и детские сады, дороги и инженерные сети, а также трамвайные линии. Проект рассматривают как формирование фактически нового административного района Барнаула.

Пул застройщиков, которые будут осваивать территорию громадного микрорайона, выглядит так: