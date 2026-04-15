Барнаульский микрорайон Поток начнут массово застраивать уже в конце 2026 года
Там будет много нового жилья
15 апреля 2026, 11:45, ИА Амител
В Барнауле стартует масштабное строительство нового микрорайона Поток. Уже в конце 2026 года планируется возведение первого дома в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Об этом стало известно на круглом столе, организованном Союзом строителей Алтайского края 14 апреля. С деталями реализации проекта выступил заместитель директора компании "Союз-инжиниринг" (входит в ГК "Союз") Валентин Дрюпин.
Когда начнут застраивать Поток?
«В настоящее время начало работ намечено на третий квартал 2026 года. В этом году мы планируем приступить к практической реализации проекта, начнем строительство первого дома», — сообщил Валентин Дрюпин.
На круглом столе эксперты обсуждали и вопросы подключения будущих объектов к инженерным сетям. Как сообщил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов, проблем с подключением Потока к тепло- и электроэнергии не возникнет, так как для этого уже есть необходимые коридоры и подстанции. Вице-мэр Барнаула Андрей Федоров отметил, что вопросы подключения и технической реализации проекта были тщательно проработаны заранее. Теперь застройщик, входящий в проект, понимает, как строить финансовую модель и стратегию строительства.
Что известно о застройке Потока?
Микрорайон Поток будет построен на территории между проспектом Ленина и улицей Малахова, общая площадь — 30,3 га. Здесь будет возведено множество новых жилых комплексов, а также социальные объекты, обновлены инженерные сети и дороги.
Проект КРТ "Поток" включает в себя 381 тыс. кв. метров нового жилья (40 многоквартирных домов) и ряд социально значимых объектов. ГК "Союз" получила право на разработку этой территории на аукционе, предложив стартовую стоимость в 36,5 млн рублей. Помимо расселения и застройки, проект предусматривает создание современной городской среды с развитой инфраструктурой. На первом этапе застройщику предстоит в течение трех лет обеспечить новым жильем всех жителей расселяемых домов. Всего проект реновации территории рассчитан на 15 лет.
12:02:10 15-04-2026
Сказочники .....
12:35:34 15-04-2026
...Здесь будет возведено множество новых жилых комплексов, а также социальные объекты, обновлены инженерные сети и дороги.
Не то удивили, не то рассмешили.
13:02:18 15-04-2026
... начнут массово застраивать, ага один дом воткнут на пустое место, та же точечная застройка
14:08:36 15-04-2026
Цум то когда снова будет? Или это уже тоже художественный музей? 😚
18:49:19 15-04-2026
Гость (14:08:36 15-04-2026) Цум то когда снова будет? Или это уже тоже художественный му... Срок сдачи 2028 год. Не истери.
14:15:09 15-04-2026
30 га? Да площадь там раз в 5-7 больше.
15:08:21 15-04-2026
А уже поваривают что на потоке мало скверов вот будут пустыри.В общем все посносили все поистратили вот и брешут .Обхахочишся.....
15:44:02 15-04-2026
Расширят ли улицы? П. Сухова, Э.Алексеевой...
18:48:52 15-04-2026
ник (15:44:02 15-04-2026) Расширят ли улицы? П. Сухова, Э.Алексеевой...... КАК?
20:32:42 15-04-2026
Администрация. (18:48:52 15-04-2026) КАК?... Вот вы тупые... Понаберут по объявлению... Соединят!!! Транспорт с Сухова (от Ленина до Малахова) перенесут на Титова.
16:53:50 15-04-2026
Ооо и всё это под сказку о дефиците земель для строительства в Барнауле будет продаваться по конскому ценнику) Хотя все как обычно раскупят до сдачи)