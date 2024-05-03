Начинать с себя. Коллекцию картин и одежды Елены Карловой представили в Барнауле

Вся коллекция красивейших платьев создана по мотивам собственных картин художницы-символиста

03 мая 2024, 12:02, ИА Амител erid: LjN8KWC7M

Показ коллекции одежды Елены Карловой в Барнауле / Фото: Вера Наумова / amic.ru

"Я люблю людей и особенно женщин. Они красивые и украшают этот мир, главное – помочь понять это. Мне нравится помогать им раскрывать себя и свою женскую энергию, показывать, что ты можешь построить свой красивый мир, и я делаю это через картины, лекции и одежду с символами любви, благополучия и счастья" – так кратко описала свою работу алтайская художница-символист Елена Карлова.

27 апреля в бутике модных аксессуаров Stefan ("Стефан") в Барнауле прошел показ ее коллекции одежды, вдохновленной собственными картинами художницы.

Энергетика внутри

В нынешнее нестабильное время очень важно чувствовать опору внутри себя, которую можно построить лишь самим. Самим освещать себе путь роста и развития, самим создавать себе хорошее настроение и нести в мир свет и добро. Тогда и оно будет возвращаться к тебе в двух-, а то и трехкратном размере. Такая философия однажды кардинально изменила жизнь Елены Карловой, а теперь она помогает менять свои судьбы другим людям. На презентации художница рассказала, как стала рисовать картины:

"Я начала применять все полученные знания и создавать мандалы в древней технике золочения к 30 годам, это в корне изменило мою жизнь. Каждая картина направлена на определенную сферу жизни, которая отражена в цветах и геометрических формах. Это порталы силы, света и любви. Это и есть та духовная энергия, что живет внутри нас".

Елена и сама когда-то позволила энергии превратить хобби в стабильный заработок. Раньше купить можно было только ее картины. Теперь же энергетические мандалы украшают вещи и аксессуары.

Показ коллекции одежды Елены Карловой в Барнауле / Фото: Вера Наумова / amic.ru

Счастливая одежда

На импровизированном подиуме модели агентства An Eye Models ("Эн Ай Моделс") в ярких платьях продемонстрировали, как цвет и сочетание символов могут приковать все внимание только к той, кто его носит. Красные, синие, фиолетовые, желтые – каждый цвет, по словам Елены, имеет свое значение и энергию.

"Мне хотелось нарядить женщин в шикарные платья. У каждой вещи своя мандала, направленная на конкретную цель, – раскрытие женской энергии, привлечение удачи и любви. Нельзя недооценивать сакральную геометрию в сочетании с нужным цветом. К примеру, голубые и желтые оттенки помогают нам свободнее заявлять о себе и чувствовать внутреннюю силу, а красные – раскрепоститься и разжечь огонь внутри себя. Выбрать свое платье из этой коллекции очень просто: нужно брать то, которое вам откликается", – сказала Елена Карлова.

Самые удивительные и ресурсные символы Елена переносит на ткань в виде энергопринтов. Художница создает ткани методом сублимации, нанося свои уникальные принты на искусственный итальянский шелк, который заказывает из Италии. Получается не просто одежда, а настоящая заряженная картина-символ, которая положительно скажется на жизни будущих владелиц этих нарядов.

Показ коллекции одежды Елены Карловой в Барнауле / Фото: Вера Наумова / amic.ru

Партнерство

Елена путешествует по миру и рассказывает о своем творчестве. Ее часто приглашают как энергопрактика выступить перед публикой, провести мастер-класс по созданию мандал или рассказать о том, как впустить в себя поток энергии и прийти к своей цели.

В бутике модных аксессуаров Stefan она выступила как партнер мероприятия "Клиентский день" и присоединилась к модным показам.

"Мы хорошие друзья с Еленой уже много лет. На этом мероприятии она не только показала свои картины и дала возможность прикоснуться к ним, но и выступила как спикер. Мы часто проводим такие совместные встречи наших целевых аудиторий", – поделилась директор по развитию сети Дарья Михайлова.

Показ коллекции одежды Елены Карловой в Барнауле / Фото: Вера Наумова / amic.ru

Еще о картинах

Буквально прикоснуться к творчеству Елены Карловой можно не только на подобных мероприятиях, но и в ее собственной картинной галерее на Социалистическом проспекте, 117а, в Барнауле. Там представлены как живые энергокартины, так и вся сувенирная продукция с принтами картин художницы.

ИП Карлова Елена Анатольевна

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