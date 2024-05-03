Начинать с себя. Коллекцию картин и одежды Елены Карловой представили в Барнауле
Вся коллекция красивейших платьев создана по мотивам собственных картин художницы-символиста
03 мая 2024, 12:02, ИА Амител erid: LjN8KWC7M
"Я люблю людей и особенно женщин. Они красивые и украшают этот мир, главное – помочь понять это. Мне нравится помогать им раскрывать себя и свою женскую энергию, показывать, что ты можешь построить свой красивый мир, и я делаю это через картины, лекции и одежду с символами любви, благополучия и счастья" – так кратко описала свою работу алтайская художница-символист Елена Карлова.
27 апреля в бутике модных аксессуаров Stefan ("Стефан") в Барнауле прошел показ ее коллекции одежды, вдохновленной собственными картинами художницы.
Энергетика внутри
В нынешнее нестабильное время очень важно чувствовать опору внутри себя, которую можно построить лишь самим. Самим освещать себе путь роста и развития, самим создавать себе хорошее настроение и нести в мир свет и добро. Тогда и оно будет возвращаться к тебе в двух-, а то и трехкратном размере. Такая философия однажды кардинально изменила жизнь Елены Карловой, а теперь она помогает менять свои судьбы другим людям. На презентации художница рассказала, как стала рисовать картины:
"Я начала применять все полученные знания и создавать мандалы в древней технике золочения к 30 годам, это в корне изменило мою жизнь. Каждая картина направлена на определенную сферу жизни, которая отражена в цветах и геометрических формах. Это порталы силы, света и любви. Это и есть та духовная энергия, что живет внутри нас".
Елена и сама когда-то позволила энергии превратить хобби в стабильный заработок. Раньше купить можно было только ее картины. Теперь же энергетические мандалы украшают вещи и аксессуары.
Счастливая одежда
На импровизированном подиуме модели агентства An Eye Models ("Эн Ай Моделс") в ярких платьях продемонстрировали, как цвет и сочетание символов могут приковать все внимание только к той, кто его носит. Красные, синие, фиолетовые, желтые – каждый цвет, по словам Елены, имеет свое значение и энергию.
"Мне хотелось нарядить женщин в шикарные платья. У каждой вещи своя мандала, направленная на конкретную цель, – раскрытие женской энергии, привлечение удачи и любви. Нельзя недооценивать сакральную геометрию в сочетании с нужным цветом. К примеру, голубые и желтые оттенки помогают нам свободнее заявлять о себе и чувствовать внутреннюю силу, а красные – раскрепоститься и разжечь огонь внутри себя. Выбрать свое платье из этой коллекции очень просто: нужно брать то, которое вам откликается", – сказала Елена Карлова.
Самые удивительные и ресурсные символы Елена переносит на ткань в виде энергопринтов. Художница создает ткани методом сублимации, нанося свои уникальные принты на искусственный итальянский шелк, который заказывает из Италии. Получается не просто одежда, а настоящая заряженная картина-символ, которая положительно скажется на жизни будущих владелиц этих нарядов.
Партнерство
Елена путешествует по миру и рассказывает о своем творчестве. Ее часто приглашают как энергопрактика выступить перед публикой, провести мастер-класс по созданию мандал или рассказать о том, как впустить в себя поток энергии и прийти к своей цели.
В бутике модных аксессуаров Stefan она выступила как партнер мероприятия "Клиентский день" и присоединилась к модным показам.
"Мы хорошие друзья с Еленой уже много лет. На этом мероприятии она не только показала свои картины и дала возможность прикоснуться к ним, но и выступила как спикер. Мы часто проводим такие совместные встречи наших целевых аудиторий", – поделилась директор по развитию сети Дарья Михайлова.
Еще о картинах
Буквально прикоснуться к творчеству Елены Карловой можно не только на подобных мероприятиях, но и в ее собственной картинной галерее на Социалистическом проспекте, 117а, в Барнауле. Там представлены как живые энергокартины, так и вся сувенирная продукция с принтами картин художницы.
ИП Карлова Елена АнатольевнаРеклама
15:09:01 03-05-2024
Расскажите уже о как-нибудь рабочей специальности. Например о кондукторе или слесаре. Как надоели эта богема, певцы, спортсмены и прочие пустые картонки.
16:08:33 03-05-2024
платья выглядят дешево, на даче или дома ходить пойдет.
17:19:05 03-05-2024
Пошив платьев да ещё и из ткани с принтом собственного дизайна - это ОЧЕНЬ КРУТО
Платья шикарные!!!
17:22:13 03-05-2024
Красивые платья, да ещё и пошиты в Барнауле по собственному дизайну из тканей дизайнерских. Уважение!
Так держать!!!
17:30:17 03-05-2024
При таком супруге и свекре и я бы мандаты создавала в ассортименте)))
09:44:35 04-05-2024
Я тоже люблю людей и женщин🤪
19:56:29 04-05-2024
Платья-мандалки. Индусам бы понравилось))
Как по мне, такой принт в одежде выглядит безвкусно, дешевит образ и не подчёркивает фигуру.
20:59:46 04-05-2024
Почему сама не в таком наряде?Все эти кружева и завитушки,за которыми не видно женщину,выглядят пошло и вычурно- вульгарно.Кружок "умелые руки"с помощью бабла возведен в производство ни кому не нужного барахла.Дорогие женщины,не надевайте это на себя!