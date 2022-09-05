Настоящие выборы. Amic.ru и Business FM запускают премию «Народный знак качества»

Портал amic.ru и радиостанция Business FM объявляют о старте масштабной премии — «Народный знак качества 2022». Жители всего Алтайского края составят народный рейтинг компаний. Им предстоит выбрать самый вкусный фастфуд, самый умный университет, самую надёжную стоматологию и другие самые любимые организации по 10 направлениям. Критерии выбора могут быть любыми.

Премия будет поистине народной: и номинировать, и выбирать победителей будете вы! Любой житель региона сможет выдвинуть по одной компании в каждой номинации на сайте народныйзнаккачества.рф. Скажем по секрету: это могут делать даже сами работники фирм. По итогам выдвижения мы сформируем шорт-лист из 10 участников в каждом блоке (исключительно по количеству заявок на номинацию). И снова вы будете выбирать — уже лидеров в каждой номинации.

А в финале премии устроим грандиозный праздник с высокими гостями и подарками. Такого Барнаул не видел давно.

Итак, мы будем выбирать любимчиков в номинациях:

— HoReCa

— «Отдых и ТРЦ»;

— «Образование»;

— «Авто»;

— «Красота и здоровье»;

— «Производители»;

— «Связь»;

— «Строительство».

Кроме того, Business FM учредил номинации «Мой бизнес года» и «Лучший работодатель года», а amic.ru определит «Newsmaker года».

Помоги любимым компаниям выиграть. Номинируй их прямо сейчас и прямо вот тут. Мы принимаем заявки с 5 сентября по 9 октября. А уже с 17 октября откроем голосование. Итоги подведём к 11 ноября. Все подробности на сайте народныйзнаккачества.рф

А ещё у нас очень крутые партнёры. Вот только некоторые из них:

«Альбион-Моторс» — официальный партнёр проекта. Первый официальный дилерский центр EXEED в Алтайском крае. Автосалон, для которого уверенность и комфорт — не просто слова, а главный приоритет. Расположен в Барнауле, на проспекте Калинина, 15е. Тел. 50-22-50.

Velaner — официальный партнёр проекта. Это бутик мужской одежды: всё от строгой классики до спорт-шика и только проверенные бренды. Velaner — стиль для особенного повода и на каждый день.