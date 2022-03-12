Роскосмос потребовал от стран-партнеров по МКС снять санкции

Роскосмос направил письменные обращения партнёрам по Международной космической станции с требованием снять санкции, которые госкорпорация считает незаконными. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своём Telegram-канале.

Требования отправлены руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA), Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA).

24 февраля США и Евросоюз ввели санкции против российской космической отрасли. В ответ Роскосмос объявил о прекращении запусков ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

В начале марта Рогозин заявил, что российская космическая программа на фоне санкций будет скорректирована. Приоритетом станет создание спутников в интересах обороны. Также Роскосмос в ответ на санкции не будет больше поставлять ракетные двигатели в США. Активная фаза поставок с НПО «Энергомаш» началась в середине 90-х.

Помимо прочего, российский сегмент МКС прекращает работу по совместным экспериментам с Немецким центром авиации и космонавтики. Немецкие коллеги ранее отключили один из двух телескопов русского сегмента космической обсерватории, из-за чего и прекратятся совместные эксперименты.