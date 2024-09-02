Небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 2 сентября

В регионе постепенно холодает

02 сентября 2024, 06:05, ИА Амител

Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/98991

Новый учебный год алтайские школьники начнут под звуки дождя. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит от +13 до +18 градусов. Небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

По Барнаулу столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов. В начале ночи небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с.