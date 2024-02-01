Несколько светофоров отключат на барнаульских перекрестках
Отключение продлится до 16:00
01 февраля 2024, 08:51, ИА Амител
Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1111684
В Барнауле из-за работ на электросетях отключат несколько светофоров. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Регулировка не будет работать на следующих участках:
– ул. Советской Армии – ул. 42-й Краснознаменной Бригады;
– ул. Советской Армии – ул. Малахова;
– ул. Антона Петрова – ул. 42-й Краснознаменной Бригады.
Отключение продлится с 9 до 16 часов.
Водителей просят соблюдать требования знаков дорожного движения.
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