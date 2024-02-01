Несколько светофоров отключат на барнаульских перекрестках

Отключение продлится до 16:00

01 февраля 2024, 08:51, ИА Амител

Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1111684

В Барнауле из-за работ на электросетях отключат несколько светофоров. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Регулировка не будет работать на следующих участках:

– ул. Советской Армии – ул. 42-й Краснознаменной Бригады;

– ул. Советской Армии – ул. Малахова;

– ул. Антона Петрова – ул. 42-й Краснознаменной Бригады.

Отключение продлится с 9 до 16 часов.

Водителей просят соблюдать требования знаков дорожного движения.