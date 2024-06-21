Никто не забыт. Огненную картину войны впервые зажгли в Рубцовске
Мероприятие прошло накануне Дня памяти и скорби
21 июня 2024, 15:00, ИА Амител
Вечером 20 июня жители Рубцовска собрались в сквере Комсомольской славы, чтобы выложить горящими свечами изображение гусеничного трактора АСХТЗ-НАТИ. В 1942 году его начали производить в Рубцовске для нужд фронта и тыла. В преддверии 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" организовали уже четвертую по счету международную акцию "Огненные картины войны".
Рубцовчане внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом во время ВОВ. В 1942 году в город был эвакуирован Харьковский тракторный завод, который стал Алтайским тракторным заводом (АТЗ). В августе 1942 года там выпустили первый гусеничный трактор АСХТЗ-НАТИ. А в 1943-м завод отправил на фронт уже тысячу таких экземпляров. На акции "Огненные картины войны" участники выложили изображение именно этого трактора, отдавая дань уважения предкам и их подвигу.
"Мы должны сохранять память о трудовом подвиге рубцовчан, передавать ее новым поколениям. Молодежь активно включилась в проведение памятной акции. Ребята работали на протяжении нескольких часов, вспоминали воевавших дедов и прадедов. Думаю, они запомнят это событие на всю жизнь", – сказал секретарь Рубцовского городского местного отделения "Единой России" Сергей Черноиванов.Рубцовские художники Сергей Петров и Олег Лукашевич создали на тротуарной плитке в сквере контур машины, а "Волонтеры Победы" установили по нему свечи. Дополнительным элементом композиции стали слова "Рубцовск помнит".
По словам главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана, многие горожане присоединилось к акции. Все были воодушевлены, патриотически настроены, чувствовали сопричастность к общему делу.
Вечером 21 июня 2024 года акция "Огненные картины войны" пройдет на Мемориале Славы в Барнауле. В ней примут участие первые лица Алтайского края.
"В этом году исполняется 105 лет со дня рождения нашего земляка, конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. В честь этого события мы решили выложить в Барнауле изображение советского солдата с автоматом АК-47", – подытожила председатель общественного совета партийного проекта "Историческая память" в Алтайском крае, руководитель реготделения общественного движения "Волонтеры Победы" Алина Горлова.Всех желающих зажечь свечи ждут на Мемориале Славы в 22:30.
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