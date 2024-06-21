Никто не забыт. Огненную картину войны впервые зажгли в Рубцовске

Мероприятие прошло накануне Дня памяти и скорби

21 июня 2024, 15:00, ИА Амител

Огненная картина войны / Фото: партия "Единая Россия"

Вечером 20 июня жители Рубцовска собрались в сквере Комсомольской славы, чтобы выложить горящими свечами изображение гусеничного трактора АСХТЗ-НАТИ. В 1942 году его начали производить в Рубцовске для нужд фронта и тыла. В преддверии 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" организовали уже четвертую по счету международную акцию "Огненные картины войны".

Рубцовчане внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом во время ВОВ. В 1942 году в город был эвакуирован Харьковский тракторный завод, который стал Алтайским тракторным заводом (АТЗ). В августе 1942 года там выпустили первый гусеничный трактор АСХТЗ-НАТИ. А в 1943-м завод отправил на фронт уже тысячу таких экземпляров. На акции "Огненные картины войны" участники выложили изображение именно этого трактора, отдавая дань уважения предкам и их подвигу.

"Мы должны сохранять память о трудовом подвиге рубцовчан, передавать ее новым поколениям. Молодежь активно включилась в проведение памятной акции. Ребята работали на протяжении нескольких часов, вспоминали воевавших дедов и прадедов. Думаю, они запомнят это событие на всю жизнь", – сказал секретарь Рубцовского городского местного отделения "Единой России" Сергей Черноиванов.Рубцовские художники Сергей Петров и Олег Лукашевич создали на тротуарной плитке в сквере контур машины, а "Волонтеры Победы" установили по нему свечи. Дополнительным элементом композиции стали слова "Рубцовск помнит".

По словам главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана, многие горожане присоединилось к акции. Все были воодушевлены, патриотически настроены, чувствовали сопричастность к общему делу.

Фото: Дмитрий Толмачев, Ирина Жукова / "Местное время"

Вечером 21 июня 2024 года акция "Огненные картины войны" пройдет на Мемориале Славы в Барнауле. В ней примут участие первые лица Алтайского края.

"В этом году исполняется 105 лет со дня рождения нашего земляка, конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. В честь этого события мы решили выложить в Барнауле изображение советского солдата с автоматом АК-47", – подытожила председатель общественного совета партийного проекта "Историческая память" в Алтайском крае, руководитель реготделения общественного движения "Волонтеры Победы" Алина Горлова.Всех желающих зажечь свечи ждут на Мемориале Славы в 22:30.