Сильный ветер с грозами и градом разбушуется в Алтайском крае в ближайшее время

Непогода обрушится ночью 21 апреля и не отпустит регион до конца дня

20 апреля 2025, 19:15, ИА Амител

Вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

Ночью 21 апреля в Алтайском крае ожидается сильный порывистый ветер, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

"Ветер ночью 9–14 м/с, порывы местами 25–30 м/с, днем 6–11 м/с, местами до 23 м/с, по юго-востоку в начале дня 25–30 м/с", – говорится в сообщении.

Согласно данным ЦГМС, днем в регионе, помимо ветра, ожидаются дожди, причем местами сильные, а также грозы и град.

Спасатели призывают переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Водителям рекомендуют быть осторожными и внимательными.

Ранее из-за непогоды в Барнауле закрыли парк "Изумрудный".