Новосибирский блогер провел год в Америке, но жить там не готов

Создатель паблика "АСТ-54" рассказал об американцах и ценах на жизнь в США

03 сентября 2024, 09:14, ИА Амител

Виктор Полищук в США / Фото: "КП-Новосибирск"

Создатель паблика "АСТ-54" вернулся из долгого путешествия. Виталий Полищук около года провел в США и сейчас добрался до Новосибирска. Редакция "КП-Новосибирск" поговорила с блогером о жизни людей на другом континенте.

По словам Полищука, в США люди обычно не интересуются политическими проблемами – они в них лишь поверхностно. Обычно они занимаются повседневными вопросами. Лично блогер не сталкивался с особо негативным отношением к нему как к русскому. Вместе с тем соотечественники нередко производят "гнетущее впечатление".

"Встречались мы, например, с человеком, который жил в Новосибирске, и тут в ковид государство ему якобы попортило бизнес, он прогорел, ударился в оппозицию, переехал на юг России, потом попал там под уголовное дело и дернул в Мексику буквально "через забор". Когда у нас уже пошли с ним откровенные разговоры, выяснилось, что дела его в России были не такими уж белоснежными, и "притесняли" его не просто так", – сказал создатель паблика.

Говоря о мусоре, он отметил, что есть целые замусоренные кварталы, однако в целом страна ощущается чище. В некоторых случаях он скапливается из-за большого количества людей – например, на Манхэттене. Оттуда мусоровозы просто не успевают вывозить отходы. Вместе с тем свалок почти нет. При этом к экологии американцы относятся не так уж трепетно.

Журналисты также спросили у Полищука, есть ли в Штатах ощущение "хваленой американской свободы":

"С одной стороны, есть там свобода в том же интернете, гласность. Можно что угодно посмотреть, куда угодно зайти. А с другой стороны, ты смотришь новостную сводку, и видишь, что, например, поместье Элвиса Пресли в Мемфисе сейчас превратилось в "военную зону" в том плане, что там много перестрелок и другого криминала. Ты понимаешь, что не можешь оставить просто рюкзак в машине, потому что бьют стекла и воруют. Вот тогда розовые очки этой свободы быстро слетают".

Кстати, на путешествия у него уходило по 10-15 тысяч долларов на четверых в месяц, при том что шопингом блогер особо не занимался. Вместе с тем американцу со средней зарплатой в 3-5, в лучшем случае 7 тысяч долларов такую поездку устроить будет крайне затруднительно.

"Все очень дорого. Как поход за продуктами, так и ночь в отеле. Найти чистый номер дешевле 150 долларов за ночь это проблема и настоящая лотерея. Гостиницы часто прокуренные, плохо убранные и просто "уставшие", – сказал Полищук.

Блогер отметил, что ни за что бы не переехал в США. По его мнению, лучше, чем Ордынский район в Новосибирской области, места нет.