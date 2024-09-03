Новосибирский блогер провел год в Америке, но жить там не готов
Создатель паблика "АСТ-54" рассказал об американцах и ценах на жизнь в США
03 сентября 2024, 09:14, ИА Амител
Создатель паблика "АСТ-54" вернулся из долгого путешествия. Виталий Полищук около года провел в США и сейчас добрался до Новосибирска. Редакция "КП-Новосибирск" поговорила с блогером о жизни людей на другом континенте.
По словам Полищука, в США люди обычно не интересуются политическими проблемами – они в них лишь поверхностно. Обычно они занимаются повседневными вопросами. Лично блогер не сталкивался с особо негативным отношением к нему как к русскому. Вместе с тем соотечественники нередко производят "гнетущее впечатление".
"Встречались мы, например, с человеком, который жил в Новосибирске, и тут в ковид государство ему якобы попортило бизнес, он прогорел, ударился в оппозицию, переехал на юг России, потом попал там под уголовное дело и дернул в Мексику буквально "через забор". Когда у нас уже пошли с ним откровенные разговоры, выяснилось, что дела его в России были не такими уж белоснежными, и "притесняли" его не просто так", – сказал создатель паблика.
Говоря о мусоре, он отметил, что есть целые замусоренные кварталы, однако в целом страна ощущается чище. В некоторых случаях он скапливается из-за большого количества людей – например, на Манхэттене. Оттуда мусоровозы просто не успевают вывозить отходы. Вместе с тем свалок почти нет. При этом к экологии американцы относятся не так уж трепетно.
Журналисты также спросили у Полищука, есть ли в Штатах ощущение "хваленой американской свободы":
"С одной стороны, есть там свобода в том же интернете, гласность. Можно что угодно посмотреть, куда угодно зайти. А с другой стороны, ты смотришь новостную сводку, и видишь, что, например, поместье Элвиса Пресли в Мемфисе сейчас превратилось в "военную зону" в том плане, что там много перестрелок и другого криминала. Ты понимаешь, что не можешь оставить просто рюкзак в машине, потому что бьют стекла и воруют. Вот тогда розовые очки этой свободы быстро слетают".
Кстати, на путешествия у него уходило по 10-15 тысяч долларов на четверых в месяц, при том что шопингом блогер особо не занимался. Вместе с тем американцу со средней зарплатой в 3-5, в лучшем случае 7 тысяч долларов такую поездку устроить будет крайне затруднительно.
"Все очень дорого. Как поход за продуктами, так и ночь в отеле. Найти чистый номер дешевле 150 долларов за ночь это проблема и настоящая лотерея. Гостиницы часто прокуренные, плохо убранные и просто "уставшие", – сказал Полищук.
Блогер отметил, что ни за что бы не переехал в США. По его мнению, лучше, чем Ордынский район в Новосибирской области, места нет.
09:28:56 03-09-2024
Ох уж эти америкэнцы и тут не преуспели... Лучше родной перди нету в жизни счастья.
09:42:54 03-09-2024
Гость (09:28:56 03-09-2024) Ох уж эти америкэнцы и тут не преуспели... Лучше родной перд... Просто вы там не были, и ваше представление о США создано из образов из роликов на ютюбе и традиционных представлениях, что "там" всё однозначно лучше, чем "здесь". И когда вам начинают рассказывать более сбалансированную версию действительности, то у вас просто рвутся шаблоны. Вы Родину называете пердью, а я вам скажу, что пердь это когда наркоманы и бомжы валяются в центре Сан-Франциско и ты буквально переступать через них вынужден.
10:42:17 03-09-2024
Гость (09:42:54 03-09-2024) Просто вы там не были, и ваше представление о США создано из... Что ж тогда бегут то туда все, в эту проклятую Америку, может всё-таки жизнь там лучше, возможностей больше? Бомжам которые там валяются на улицах государство выплачивает больше, чем у нас средняя зарплата в АК😄
12:37:08 03-09-2024
Сергей (10:42:17 03-09-2024) Что ж тогда бегут то туда все, в эту проклятую Америку, може... Я не знаю, что там власти США выплачивают бомжам, я с ними не общался. Просто воочию видел, как эти "обеспеченные" бомжи ночуют на картоне прямо на улице. И что-то не похоже было, что у ребяток баксы в карманах водятся.
14:18:10 03-09-2024
Гость (12:37:08 03-09-2024) Я не знаю, что там власти США выплачивают бомжам, я с ними н... ну почему же, баксы водятся, когда они отожмут их у других ребяток.
12:53:06 03-09-2024
Сергей (10:42:17 03-09-2024) Что ж тогда бегут то туда все, в эту проклятую Америку, може... Бегут жертвы пропаганды об обществе равных возможностей. Здесь могут накопить деньги на билет туда, а там на обратный уже нет.
10:03:20 04-09-2024
Гость (12:53:06 03-09-2024) Бегут жертвы пропаганды об обществе равных возможностей. Зде... Жертвы пропаганды говоришь? А детки Сталина, Хрущева, депутатов, министров и другой вельможной шушеры, тоже пропаганды объелись?
10:57:26 03-09-2024
Гость (09:42:54 03-09-2024) Просто вы там не были, и ваше представление о США создано из... Если где-то плохо, это вовсе не значит, что здесь зашибись. Одно вижу - "туда" люди всегда уезжали и уезжают. А вот ихние "оттуда" чо-то поселения здесь не торопятся создавать.
11:50:58 03-09-2024
Гость (10:57:26 03-09-2024) Если где-то плохо, это вовсе не значит, что здесь зашибись. ... Что такое "ихние"?
12:41:23 03-09-2024
Гость (10:57:26 03-09-2024) Если где-то плохо, это вовсе не значит, что здесь зашибись. ... Если вы сравниваете жизнь в Штатах с Барнаулом, то возможно в Барнауле и не зашибись. Вы сравните С Москвой, с Питером, с Нижним, с Казанью, Красноярском. И вот там будет о чем подискутировать. Москве так вообще трудно что-то противопоставить. А насчет не едут... Едут, многие уехавшие во время СВО уже вернулись, вернулись многие еще ранее уехавшие.
13:20:43 03-09-2024
Гость (12:41:23 03-09-2024) Если вы сравниваете жизнь в Штатах с Барнаулом, то возможно ... Да, в Москву давно едут. Там лучше всего. Таджики, узбеки. Где в Питере, Казани проч. городах толпы англичан проживают, американцев, немцев, эмигрировавших в Россию?
12:50:30 03-09-2024
Гость (10:57:26 03-09-2024) Если где-то плохо, это вовсе не значит, что здесь зашибись. ...
так дураков еще много, не смотря на все события. это не лечится.
10:40:20 03-09-2024
Ну да, там работать было надо, а не в тик-токе жо.ой крутить.
11:20:37 03-09-2024
сша ждет перестройка и гражданская война. Уже в следующем году. Оттуда еще побегут дурачки ранее туда убежавшие. Колыма им раем покажется в сравнении с америкой
11:26:34 03-09-2024
майор (11:20:37 03-09-2024) сша ждет перестройка и гражданская война. Уже в следующем го... Пеши исчо
12:23:31 03-09-2024
Гость (11:26:34 03-09-2024) Пеши исчо... На бОльшее у него ума не хватит