Матери в Алтайском крае стали отказываться от новорожденных детей в два раза чаще

За последние пять лет в Алтайском крае количество матерей, отказывающихся от детей в роддомах, удвоилось: в 2017 году их было 46, а в 2021 году — уже 83. Такие цифры со ссылкой на Минсоцзащиты приводит «Банкфакс». При этом отмечается, что за тот же период практически на 30% выросло количество детей, которых удалось сохранить в семье.

В Минсоцзащиты Алтайского края составили социальный портрет матерей, которые отказываются от детей сразу после их рождения. По информации ведомства, возраст большинства таких женщин не превышает 25 лет. Как правило, они не состоят в стабильных семейных отношениях и не зарегистрированы в официальном браке. Также в большинстве случаев располагают очень невысоким доходом, низким уровнем образования и не имеют своего жилья.

Новости

Происшествия Родители из алтайского села, выгнавшие сына на мороз, избивали своих детей так, что те попадали в больницу

Матери отказываются от детей по нескольким причинам. Это незапланированная беременность, текущие финансовые проблемы, отсутствие своего жилья и поддержки родственников. Кроме того, сказываются имеющиеся у многих из этих женщин зависимости, различные заболевания, а также возникшие патологии у новорождённых.

Как сообщает Минсоцзащиты, если женщина хотела отказаться от ребёнка, но потом передумала, органы соцзащиты организуют специальное социальное сопровождение таких семей. Оно может длиться от месяца до двух лет. Если по его результатам обнаруживается, что ребёнок находится в опасности, то информацию передают в органы опеки и попечительства.

Новости

Политика Многодетную мать из Барнаула осудили за убийство новорожденного ребенка

Ранее широкий общественный резонанс вызвал случай в Бурлинском районе, когда мать убила собственного годовалого ребёнка, стараясь его успокоить. В результате перед судом, помимо матери ребёнка, предстала и бывшая сотрудница органов опеки и попечительства, допустившая халатность.