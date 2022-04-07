Часть материнского капитала в России могут разрешить выдавать наличными

Российским семьям могут разрешить забирать 5% материнского капитала наличными. О планах по внесению этого предложения на рассмотрение в Госдуму сообщают «Известия».

Один из авторов инициативы — Татьяна Буцкая — пояснила, что средства материнского капитала могут храниться на счетах годами, но семьям нужно дать возможность использовать их.

Деньги, которые россияне смогут забирать наличными, они смогут тратить на семейные нужды, перечень которых предстоит утвердить правительству.

Отмечается также, что на компенсацию смогут претендовать только те семьи, которые использовали большую часть средств капитала на основные цели.

Минтруд пока не получал проектов закона.