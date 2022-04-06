Директор барнаульского планетария ответил на жалобы на нехватку билетов

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на нехватку билетов в барнаульский планетарий. Директор учреждения объяснил, с чем это связано.

Пользователи социальных сетей и сервиса 2gis неоднократно отмечали, что купить билеты в планетарий очень сложно или невозможно совсем.

Директор организации Павел Ягодкин объяснил порталу «Алтапресс», что после открытия обновлённой площадки количество посетителей выросло в два раза. Каждый день, по его словам, проводится по семь экскурсий вместо трёх, указанных в афише.

Ягодкин добавил, что заранее купить билеты нельзя было только в феврале, а теперь эта возможность у посетителей появилась. При этом многие места забронированы уже до 17 апреля.

На следующей неделе руководитель планетария пообещал запустить онлайн-продажи билетов.