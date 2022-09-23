Какие вещи и принадлежности надо взять с собой мобилизованному в армию. Советы спецназовца из СВО

Что взять с собой в армию мобилизованному? Какое снаряжение и медикаменты лучше иметь? В сети появились советы от бойца спецназа группировки «О», воющего на Украине в СВО.

— Обращаюсь к вновь мобилизованным парням, которые не знаю, сомневаются, что им с собой брать в первую очередь для службы во вновь сформированных подразделениях на Украине.

Начнём с ног. У вас должна обязательно быть сменная пара обуви. Какую-то обувь вам выдадут в части. Но у вас на всяких случай должна быть удобная пара кроссовок: не белого цвета, песочные, зелёные, тёмные.

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Обязательно нужна пара стелек. Одни тёплые и одни на смену, если вы, допустим, замочили ноги. Вы поменяли стельки и ногам уже будет суше.

Обязательно должно быть с собой термобельё. Пригодится: сейчас уже не летняя погода. И желательно, чтобы была пара термобелья, сменный комплект.

Форму вам выдадут, но можете с собой взять удобный маскхалат или альтернативную форму одежды. Лишним не будет.

Экипировка. Оружие, магазины вам выдадут. Бронежилет стандартный у вас будет. Не обязательно покупать какой-то дорогой «плитник» или «броню», она не намного лучше. Даже стандартный бронежилет он больше по объему и более вас защитит. Потому что там и боковые, и жилет, и поднятый воротник защищают вас от осколков. Он выполнен из кевлара. Поэтому не тратьте лишние деньги. Если только у вас есть желание и есть возможность, то только тогда покупайте. Но это не первоочередная покупка.

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Также соберите какую-то аптечку. Болеутоляющее, от живота, какие-то пластыри. Медицинская помощь в любом случае вам будет оказана. Но чтобы не бегать за какой-то таблеткой от головной боли до медика, у вас, например, есть стандарт «Ибупрофена» от головных болей, от другого.

Головной убор. Стандартно идёт у нас шапка, в экипировке вам её дадут. Можно купить просто спортивную шапочку зелёного, либо чёрного цвета. Она будет удобно использоваться как подшлемник, когда вам выдадут шлем. Под него очень хорошо шапка, очень удобно.

Купите балаклаву. Она идёт в стандартной форме, но какая-то лёгкая ещё может быть, к телу более приятная. Стоит недорого, но всегда пригодится и на холодных ветрах защитит кожу лица.

Можно, в принципе, взять очки тактические, которые защитят ваши глаза от мелких осколков, от ветра, пыли, от пороховых газов при стрельбе. Глаза будут сохранены. Стоят очки недорого, но вещь полезная.

Перчатки. Есть тактические перчатки, есть тёплые. Какие-то с собой возьмите, потому что перчатки очень быстро приходят в негодность и те, которые вам выдадут, могут и потеряться, могут порваться. Сменная пара перчаток пригодится.

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Тёплую форму одежды вам обязательно выдадут: бушлат. Тут, в принципе, покупать ничего не надо.

Много белья сменного с собой не берите. Трое трусов, три пары носков. Стирайте. Освободится много места в рюкзаке.

Мыльные принадлежности с собой берите. Банное мыло, которым будете стирать.

Зубная щётка, паста, мочалка. Но кучу гелей для душа, кучу каких-то шампуней, кондиционеров брать не надо. Занимают много места, теряются, разливаются. Просто один какой-то гель-шампунь, мыло, зубная щётка, паста.

В принципе, это всё. Самое основное я перечислил. Всем удачи!