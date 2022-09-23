Линия «122» будет задействована для ответов на вопросы о частичной мобилизации в России
Кабмин собирает часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации и с Минобороны готовит ответы
23 сентября 2022, 07:34
Горячая линия 122 будет задействована для ответов на вопросы о частичной мобилизации в России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По его словам, кабмин собирает часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации и с Минобороны готовит ответы. В будущем их можно будет получить на сайте объясняем.рф.
Нужны стрелки и танкисты: Минобороны дало разъяснения по частичной мобилизации в России
Ранее Минобороны РФ дало разъяснения по частичной мобилизации, которая проводится в России с 21 сентября. В ведомстве пояснили, что призывать будут тех, кто необходим для выполнения задач, — стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей.
Какую зарплату будут получать мобилизованные? Какие выплаты положены призванным по мобилизации?
Комментарии
Новости партнеров