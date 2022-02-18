Мэрия Барнаула попросила Сбербанк помочь в закупке новых автобусов

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл рабочую встречу с управляющим Алтайским отделением ПАО «Сбербанк» Антоном Милютиным. Как сообщает пресс-центр городской администрации, в рамках беседы обсуждалось участие Сбербанка в проекте по закупке для краевой столицы автобусов большой вместимости.

Франк отметил, что изношенность подвижного состава общественного транспорта, по оценке профильного комитета, сегодня составляет более 80%.

«Мы получаем большое количество жалоб от горожан по состоянию автобусного парка, и эти замечания справедливы. Эту ситуацию необходимо менять. Сегодня мы изучаем возможность закупки автобусов большой вместимости, в том числе через лизинговые программы», — сказал мэр.

Милютин отметил, что Сбербанк готов оказать содействие в решении данного вопроса и направит свои предложения для рассмотрения в администрацию города.