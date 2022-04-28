Новый фонтан, брусчатка и много зелени. Как может преобразиться сквер на площади Октября в Барнауле

Проект благоустройства Зелёного сквера за краевым художественным музеем обсудили чиновники и депутаты Барнаула во время выездного совещания 27 апреля. Напомним, сквер появился ещё в 30-е годы прошлого столетия и всегда был любимым местом прогулок барнаульцев, но сейчас ему необходимо обновление. Тем более что в 2023 году планируют открыть расположенный по соседству реконструированный Художественный музей. Рассказываем, что планируют сделать в сквере и как проголосовать за любимый уголок города, который нуждается в благоустройстве.

Как собираются благоустроить сквер за Художественным музеем? Из 37 объектов, которые принимают участие в голосовании за благоустройство в 2023 году, в Октябрьском районе Барнаула расположены семь. Один из них — Зелёный сквер на площади Октября. Сегодня эта территория находится в удручающем состоянии: фонтан не работает, асфальт на дорожках весь в выбоинах, лавочки разбиты и давно не менялись. Жители района пожелали привести сквер в порядок и выдвинули его на голосование в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». «Для района это действительно историческое место, находящееся в центре города. Его значимость определяется и тем, что здесь установлен памятник вдовам ветеранов, погибших во время ВОВ. Он связан с парком „Изумрудный“ через яблоневую аллею, если смотреть по улице Профинтерна. Если его благоустроить, получится один полноценный комплекс», — отметил глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев. Депутат БГД Роман Репа сообщил, что если сквер победит в голосовании, то здесь проведут планировку, высадят зелёные насаждения. Асфальт на пешеходных дорожках уберут и выложат их брусчаткой. Также реконструируют фонтан и памятник вдовам.

О каком голосовании идёт речь? С 15 апреля по 30 мая на портале 22.gorodsreda.ru ведётся всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на 2023 год. В Алтайском крае участие в проекте принимают восемь муниципальных образований с населением свыше 20 тысяч человек. Это Алейск, Рубцовск, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Барнаул, Бийск, Заринск, Славгород. Голосование идёт в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жильё и городская среда». Сам нацпроект реализуется с 2017 года, а вот формат именно всероссийского онлайн-голосования проходит только второй раз. В этом году в Алтайском крае на голосование выставили 193 объекта, но определить нужно только 55 территорий. В Барнауле жители города выбирают из 37 площадок одну. Фавориты сегодняшнего дня: парк культуры и отдыха «Центральный», Сиреневый бульвар в Индустриальном районе и Зелёный сквер в Октябрьском районе. Кроме того, жители края могут проголосовать за продолжение благоустройства территорий, работы в которых уже начали. Например, барнаульцы могут выбрать дизайн-проект второго этапа благоустройства парка «Юбилейный». Голосование проходит очень активно, отмечает Александр Котельников, заместитель министра строительства Алтайского края: «Мы видим заинтересованность людей. Они понимают, что это прямое изъявление их воли. И от количества голосов зависит, какой объект будет включён в перечень благоустройства уже в 2023 году и какие территории, по мнению людей, нуждаются в обустройстве».

Кто может принять участие в голосовании? Принять участие в голосовании по программе может любой житель Алтайского края в возрасте от 14 лет. Сейчас свои голоса отдали уже порядка 12 тысяч жителей края. В Барнауле по предположениям властей проголосуют 50 тысяч человек.