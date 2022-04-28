Новый фонтан, брусчатка и много зелени. Как может преобразиться сквер на площади Октября в Барнауле
Как проголосовать за благоустройство зелёных зон и общественных пространств в Барнауле и Алтайском крае
Проект благоустройства Зелёного сквера за краевым художественным музеем обсудили чиновники и депутаты Барнаула во время выездного совещания 27 апреля. Напомним, сквер появился ещё в 30-е годы прошлого столетия и всегда был любимым местом прогулок барнаульцев, но сейчас ему необходимо обновление. Тем более что в 2023 году планируют открыть расположенный по соседству реконструированный Художественный музей. Рассказываем, что планируют сделать в сквере и как проголосовать за любимый уголок города, который нуждается в благоустройстве.
Как собираются благоустроить сквер за Художественным музеем?
Из 37 объектов, которые принимают участие в голосовании за благоустройство в 2023 году, в Октябрьском районе Барнаула расположены семь. Один из них — Зелёный сквер на площади Октября. Сегодня эта территория находится в удручающем состоянии: фонтан не работает, асфальт на дорожках весь в выбоинах, лавочки разбиты и давно не менялись.
Жители района пожелали привести сквер в порядок и выдвинули его на голосование в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
«Для района это действительно историческое место, находящееся в центре города. Его значимость определяется и тем, что здесь установлен памятник вдовам ветеранов, погибших во время ВОВ. Он связан с парком „Изумрудный“ через яблоневую аллею, если смотреть по улице Профинтерна. Если его благоустроить, получится один полноценный комплекс», — отметил глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев.Депутат БГД Роман Репа сообщил, что если сквер победит в голосовании, то здесь проведут планировку, высадят зелёные насаждения. Асфальт на пешеходных дорожках уберут и выложат их брусчаткой. Также реконструируют фонтан и памятник вдовам.
О каком голосовании идёт речь?
С 15 апреля по 30 мая на портале 22.gorodsreda.ru ведётся всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на 2023 год. В Алтайском крае участие в проекте принимают восемь муниципальных образований с населением свыше 20 тысяч человек. Это Алейск, Рубцовск, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Барнаул, Бийск, Заринск, Славгород.
Голосование идёт в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жильё и городская среда».Сам нацпроект реализуется с 2017 года, а вот формат именно всероссийского онлайн-голосования проходит только второй раз.
В этом году в Алтайском крае на голосование выставили 193 объекта, но определить нужно только 55 территорий.
В Барнауле жители города выбирают из 37 площадок одну. Фавориты сегодняшнего дня: парк культуры и отдыха «Центральный», Сиреневый бульвар в Индустриальном районе и Зелёный сквер в Октябрьском районе.
Кроме того, жители края могут проголосовать за продолжение благоустройства территорий, работы в которых уже начали. Например, барнаульцы могут выбрать дизайн-проект второго этапа благоустройства парка «Юбилейный».
Голосование проходит очень активно, отмечает Александр Котельников, заместитель министра строительства Алтайского края: «Мы видим заинтересованность людей. Они понимают, что это прямое изъявление их воли. И от количества голосов зависит, какой объект будет включён в перечень благоустройства уже в 2023 году и какие территории, по мнению людей, нуждаются в обустройстве».
Кто может принять участие в голосовании?
Принять участие в голосовании по программе может любой житель Алтайского края в возрасте от 14 лет. Сейчас свои голоса отдали уже порядка 12 тысяч жителей края. В Барнауле по предположениям властей проголосуют 50 тысяч человек.
Где можно проголосовать за благоустройство территории?
Проще всего — на сайте 22.gorodsreda.ru. Важно: отдать свой голос можно только один раз. Чтобы не было «дублей», предусмотрели порядок регистрации через аккаунт «Госуслуг».
Также можно сделать свой выбор на официальном сайте Барнаула через виджет общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор, моё будущее».
За пять лет действия программы было благоустроено более 200 общественных пространств. В Барнауле благодаря нацпроекту привели в порядок Нагорный парк, построили набережную Оби, облагородили Мизюлинскую рощу, идут работы в парке «Изумрудный».