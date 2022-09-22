Плоскостопие и сколиоз не спасут: в Совфеде предложили сократить список болезней, с которыми дают отсрочку

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила сократить список заболеваний, дающих освобождение от военной службы. Как сообщает РИА Новости, она считает, что ряд заболеваний можно признать не препятствующими призыву.

«Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе», — сказала Ковитиди, отнеся к таким заболеваниям плоскостопие и сколиоз.

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Вопрос дня Мобилизации не подлежат ограниченно годные. Кто относится к ограниченно годным и с какими заболеваниями не призовут?

Обосновала она это тем, что «сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей».