Снежный день. О погоде в Алтайском крае 12 декабря
В некоторых районах края ожидается небольшой снег
12 декабря 2022, 06:04, Илья Звягинцев
12 декабря в Алтайском крае будет снежно. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха в крае составит от -13 до -18 градусов. В районах по югу края ожидается небольшой снег.
Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут -14...-16 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.
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