Снежный день. О погоде в Алтайском крае 12 декабря

12 декабря в Алтайском крае будет снежно. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в крае составит от -13 до -18 градусов. В районах по югу края ожидается небольшой снег.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут -14...-16 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.