Такой день. 51-летие Виктора Томенко и ограничение движения грузовиков в Барнауле

Сегодня, 12 мая, губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполнился 51 год. Он возглавил регион 30 мая 2018 года, когда президент Владимир Путин назначил Томенко врио губернатора. Перед этим добровольно свой пост оставил прежний руководитель края Александр Карлин. Amic.ru вспомнил достижения Виктора Томенко в роли губернатора одного из главных аграрных регионов страны.

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Политика Политическая оттепель продолжается. Что Томенко успел сделать за четыре года на посту губернатора

В Барнауле на пересечении проспекта Калинина и улицы Цеховой устанавливают светофор. Это позволит обеспечить беспрепятственный выезд транспорта с Цеховой в условиях интенсивного транспортного потока, движущегося по Калинина, во время реконструкции путепроводов на проспекте Ленина.

Средние зарплаты в феврале в Алтайском крае выросли на 218 рублей за месяц и достигли 32 007 рублей. По сравнению с прошлым годом доходы жителей региона увеличились на 9,9%, однако в реальном выражении они упали на 1%, а если сравнивать с январём 2022 года — на 3,2%.

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Экономика Реальные зарплаты в Алтайском крае по итогам февраля снизились

На время ремонта моста на Новом рынке в Барнауле частично ограничат движение большегрузов. С 25 мая запрет на проезд грузовиков будет действовать с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 21:00 на улице Челюскинцев (от проспекта Строителей до улицы Партизанской) и на проспекте Калинина (от улицы Цеховой до улицы Кулагина).