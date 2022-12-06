Такой день. Эскизы новогодних плакатов и половина нераспроданных квартир в барнаульских новостройках

В Барнауле разработали эскизы плакатов к Новому году и Рождеству, которые развесят по городу для создания праздничной атмосферы. Для размещения баннеров планируется задействовать не менее 100 рекламных поверхностей разных форматов, а также электронные экраны.

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Новый год - 2023 Снегурочка пляшет. В Барнауле разработали праздничные плакаты к Новому году

В Барнауле продолжается обустройство зимнего городка на улице Мало-Тобольской. Сейчас рабочие занимаются укладкой тумб для будущих ледовых барельефов.

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Новый год - 2023 Мэрия рассказала и показала, как идет строительство главного новогоднего городка Барнаула

Власти Барнаула по поручению мэра Вячеслава Франка дополнительно выделили 9,3 млн рублей для полноценного и качественного питания в детских садах города. Деньги распределили из расчёта числа воспитанников в каждом дошкольном учреждении. На выделенные суммы покупают овощи, крупы, соки и другие продукты.

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Новости Барнаула На улучшение питания в детсадах Барнаула дополнительно выделили 9,3 млн рублей

Барнаульцы теряют интерес к новостройкам: по информации «Дом.рф», 49% квартир в возводимых ЖК не проданы. Это максимальный показатель за последние два года. Снижение спроса на квартиры подтверждают и данные по числу ипотек: их на 30% меньше, чем в прошлые годы. Эксперты опасаются, что в 2023 году ситуация усугубится.