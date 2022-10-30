Такой день. Нарушения в алтайских детсадах и надвигающиеся магнитные бури

Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения в детских садах Алтайского края. С начала года специалисты ведомства проверили кухни в 445 таких учреждениях. Там, где обнаружили несоблюдение правил, руководство привлекли к административной ответственности.

Магнитные бури накроют Алтайский край 10, 11, 18 и 19 ноября. А 2-го и 12-го числа последнего месяца осени магнитосфера будет находиться в возбуждённом состоянии.

В Алтайском крае школу укомплектовали мебелью, которую изготовили заключённые ЛИУ-1 УФСИН. Новые шкафы, стулья, столы и стеллажи появились в учебном заведении села Островное Мамонтовского района, в котором учатся 137 детей. Всего учреждение получило мебель на сумму более 1,9 млн рублей.

Уроженка Алтайского края Мария Бутина предложила заблокировать счета артистам, которые уехали из России и критикуют страну из-за рубежа. По мнению депутата Госдумы, такие знаменитости не должны зарабатывать здесь деньги.

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников транспорта с профессиональным праздником. Политики пожелали специалистам отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов и безаварийной работы.

Жительница Барнаула за четыре дня перевела мошенникам почти 13,5 млн рублей. Звонившие ей злоумышленники представились банковскими работниками и предложили перевести все деньги на безопасные счета, чтобы защитить их от аферистов.